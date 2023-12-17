بيت لحم.. عيد ميلاد يلفه الصمت هذا العام

مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تغير المشهد هذا العام خارج كنيسة المهد في بيت لحم، فلا أضواء تزين المكان، ولا حشود تتدفق للصلاة والاحتفال بعيد الميلاد.

مع احتدام الحرب على مسافة 100 كيلو متر تقريباً في غزة، والتي أدت إلى آلاف الضحايا، وتشريد نحو مليوني شخص، سيكون عيد الميلاد صامتاً في الضفة الغربية المحتلة هذه السنة.

في السنوات العادية تكون بيت لحم ((مدينة مليئة بالناس ومليئة بالسياح))، وفق ما قال عبود الصبح (30 عاماً) واقفاً في متجره الفارغ، حيث يبيع أوشحة كشمير، وحقائب يد جلدية، وأضاف ((لقد عطلت الحرب كل شيء)).

اختفاء السياح

اتخذ مسؤولو الكنيسة في القدس وبلدية مدينة بيت لحم قراراً الشهر الماضي بعدم تنظيم ((أي احتفال غير ضروري)) بعيد الميلاد تضامناً مع سكان غزة.

وسيأتي بطريرك القدس للاتين لإقامة قداس منتصف الليل التقليدي عشية عيد الميلاد، لكن من شأن عدم مجيء الحجاج، وفي ظل قيود مفروضة على الوصول إلى المدينة من السلطات الإسرائيلية أن يؤثر على نسبة المصلين.

وأتت الحرب في توقيت سيئ جداً بالنسبة إلى سكان المدينة، الذين يعتمدون على المردود السياحي في عيد الميلاد.

وقال جاك جقمان من متجر ((كريسماس هاوس)) للهدايا التذكارية: إن 80 في المئة من مبيعاتهم كانت تتم بمناسبة أعياد نهاية العام.

وأضاف: ((فجأة في أكتوبر اختفى السياح من الشوارع، والآن أصبحت بيت لحم مغلقة من كل الاتجاهات))، في إشارة إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية، التي تقيد الحركة.

في سجن

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة شهدت الضفة الغربية تصاعداً في الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمخيمات، حيث لقي أكثر من 290 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

خارج الكنيسة قال الكاهن الأرثوذكسي عيسى ثلجية: إن بيت لحم ((حزينة)) بسبب حرب غزة، معرباً عن أسفه لعدم رؤية الحجاج واقع حياة الفلسطينيين هذا العام.

وأشار إلى أن زيارة الأماكن المقدسة أمر مهم ((لكن الأهم هو معرفة كيف يعيش الفلسطينيون، وما هو واقع حياتهم اليومية، مع جدران حولهم وكأنهم يعيشون في سجن))، لكن الفرنسي الفلسطيني فادي قطان، وهو صاحب مطعم وفندق، أعرب عن شكوكه في أن الحجاج يتعلمون أموراً كثيرة عن القضية الفلسطينية.

وأوضح قطان وهو جالس على شرفة منزله ببيت لحم، الذي تعيش فيه عائلته منذ أجيال أن الشركات الإسرائيلية، التي تنظم رحلات سياحية تغذي فكرة، مفادها أن ((جميع الفلسطينيين خطرون))، ما يمنع السياح من التعامل مع السكان المحليين.

وتابع: ((بالنسبة إلى الحجاج يبدو الأمر كما لو أن هناك خطاً غير مرئي يمنعهم من الخروج عن المسارات المحددة)).

وكان قطان الذي يقدم أطباقاً من المطبخ الفلسطيني في مطعميه ((فوضى)) في بيت لحم، و((عاكوب)) في نوتينغ هيل في لندن، يأمل في استئناف نشاطه التجاري المحلي لعيد الميلاد هذا العام، بعد إغلاق خلال الجائحة، ((لكن كل ذلك انتهى الآن))، وأضاف: ((إن الخطاب المخيف الذي يستخدمه القادة الإسرائيليون في زمن الحرب أدى إلى تفاقم المشكلة)).

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