بوتين: روسيا ستكون قوة سيادية في وجه الغرب

تعهّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يجعل روسيا ((قوة سيادية)) في وجه الغرب، في وقت أكد أن بلاده ((ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال)) مع دول حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، مشدداً على أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول ((الناتو)).

جاء ذلك في خطاب الرئيس الروسي، أمس، أمام الحزب الحاكم، ضمن إطار حملته، استعداداً للانتخابات الرئاسية، مارس المقبل.

وقال بوتين، أمام مسؤولين كبار في حزب ((روسيا الموحدة))، عقدوا مؤتمراً دعماً لترشحه: ((إما تكون روسيا قوة سيادية تتمتع باكتفاء ذاتي، أو لن تكون موجودة على الإطلاق)).

وأضاف بوتين: ((لا يمكن لروسيا أن تتخلى، مثل بعض الدول، عن سيادتها مقابل بعض النقانق، وتصبح تابعة لطرف ما))، متهماً الغرب بالسعي إلى ((انهيار الاقتصاد والمجال الاجتماعي الروسي))، داعياً ((القوى الوطنية)) في البلاد إلى توحيد جهودها في مواجهة ((المهام التاريخية)) التي تنتظر موسكو.

وأكمل: ((دعونا ندافع، مع كل الشعب الروسي، عن سيادة روسيا، وحريتها، وأمنها، وكل ما هو عزيز علينا: تاريخنا، وثقافتنا، وقيمنا، وتقاليدنا)). وقال: ((لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا دون نصائح أجنبية من الخارج)).

ونقلت ((تاس))، عن بوتين قوله، خلال مقابلة صحافية على قناة ((روسيا 1)): ((نحن مهتمون بتطوير العلاقات (مع دول ((الناتو)))، وتابع بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة، أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي.

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