حرب غزة.. إسرائيل تتحدى دعوات وقف النار

واجهت الحكومة الإسرائيلية دعوات لوقف إطلاق النار في غزة من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين، ومن محتجين في الداخل، أمس، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار، بما في ذلك ثلاثة أسرى إسرائيليين لوحوا بعلم أبيض، ما زاد من المخاوف المتزايدة بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة، منذ عشرة أسابيع في غزة.

حث المتظاهرون الحكومة على استئناف المفاوضات بشأن الأسرى مع حركة ((حماس))، وقد تواجه إسرائيل أيضاً ضغوطًا لتقليص العمليات القتالية الكبرى، عندما يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تل أبيب هذا الأسبوع، حيث أعربت واشنطن عن استيائها المتزايد من سقوط ضحايا من المدنيين حتى أثناء تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.

وفي إسرائيل، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أمس، إلى ((هدنة فورية)) تهدف إلى الإفراج عن المزيد من الرهائن، وإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى غزة، والتحرك نحو ((بداية حل سياسي)).

ودعا وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف ((مستدام)) لإطلاق النار، قائلين ((لقد قُتل عدد كبير جداً من المدنيين))، وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز البريطانية: ((لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين)).

مواصلة القتال

رغم ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: إن إسرائيل ((ستواصل القتال حتى النهاية))، بهدف القضاء على ((حماس)). وتعهد بإعادة ما يقدر بنحو 129 رهينة ما زالوا في الأسر. ومن المرجح أن يؤدي الغضب من قتل الرهائن عن طريق الخطأ إلى زيادة الضغوط عليه، لتجديد المفاوضات مع ((حماس)) بشأن مبادلة المزيد من الأسرى المتبقين بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

وقالت ((حماس)): إنه لن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى حتى انتهاء الحرب، وإنها ستطالب في المقابل بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، مستخدمة تعبير ((تبييض السجون)).

ودعا البابا فرنسيس، أمس، إلى السلام، قائلاً: إن ((المدنيين العزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع أبرشية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى من ذوي الإعاقة وراهبات)).

حمام دم

وفي جنيف، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس، أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة استحال ((حمام دم))، وبات يحتاج إلى ((إعادة تأهيل))، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة أن فريقاً منها، ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكّن السبت من إيصال مواد طبية إلى مجمع الشفاء الواقع في غرب مدينة غزة (شمال)، وهو أكبر مستشفيات القطاع، قبل تدمير جزء كبير منه من قبل إسرائيل.

وأشارت في بيان إلى أن ((عشرات الآلاف من النازحين)) لجأوا إلى هذا المجمع، الذي يفتقر إلى المياه والغذاء، وأضافت: إن ((الفريق (الذي زار المجمع) وصف خدمات الطوارئ بأنها (حمام دم)، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله، ووصول مرضى جدد في كل دقيقة)).

وتعرضت البنية التحتية الصحية بأكملها في القطاع لأضرار بالغة جراء القصف والعمليات البرية، التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، يقصف الجيش الإسرائيلي القطاع بلا هوادة، مما أسفر عن مقتل 18800 شخص، 75 في المئة منهم من الأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

أكبر نفق

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه عثر خلال هجومه على ((أكبر نفق)) حفرته حماس تحت قطاع غزة، وينتهي على بعد مئات من الأمتار فقط عن معبر بيت حانون ((إيريز)) في مشارف القطاع.

وقال تقرير: إن عرض النفق وارتفاعه يسمحان بمرور المركبات الصغيرة، وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان إلى أن ((هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع تمتد على مسافة تزيد على أربعة كيلو مترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز)).

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