تتويج الفائزين في برنامج الرماية بشرطة رأس الخيمة

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي السنوي للرماية 2023، الذي أقيم في ميدان الرماية بمنطقة السوان برأس الخيمة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين ومديري الإدارات وكبار الضباط.

وتم في مستهل البرنامج، تقديم استعراض لمهام وقدرات وحدة الكلاب البوليسية k9، التابعة لشرطة رأس الخيمة، في التعامل مع الأحداث بحرفية عالية، فيما قدمت موسيقى الشرطة، معزوفات وطنية تراثية، تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات. وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة في كلمته، إن الاحتفاء ببطولات الرماية السنوية، والبرامج التدريبية الأخرى، يعد خطوة حيوية ومهمة، تقربنا من الاختيار الصحيح والجدي للكوادر المتميزة من المشاركين في تلك المنافسات السنوية، ومساهمة هذه البرامج في تطوير كفاءات منتسبي القيادة، وصقل مهاراتهم لدعم العمليات النوعية الشرطية.

وأوضح العقيد فهد الحداد، مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، أن مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، نفذ خلال العام الجاري 42 دورة تدريبية متخصصة، وورش عمل بلغ عدد المستفيدين منها 1707 من منتسبي القيادة. وقام القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بتتويج الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى.

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