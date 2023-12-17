461 فتاة بالمخيم الكشفي العربي في دبي

شاركت 461 فتاة كشفية من بينهن 150 مرشدة من دولة الإمارات في المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي تستضيفه دبي لأول مرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي.

وقالت مريم الشحي، عضو في جمعية مرشدات الإمارات، ورئيس مفوضية مرشدات رأس الخيمة، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للحركة الكشفية وتعزيز مشاركة الفتيات فيها، إذ يمثل دمج الفتيات في الحركة الكشفية جزءاً مهماً من الرؤية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في المجتمع، من خلال تبني العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة للفتيات للانخراط في الكشافة والاستفادة من فوائدها.

وذكرت أن الحركة الكشفية الإماراتية توفر للفتيات فرصة لتطوير مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي، وتعزز قيم الانضباط والمسؤولية والخدمة المجتمعية، وتقوم جمعية المرشدات في الإمارات بتصميم برامج تدريبية وأنشطة متنوعة تلبي احتياجات الفتيات وتعزز تنمية شخصياتهن بشكل شامل، وتشتمل هذه الأنشطة على التخييم، والتحديات الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والتعليم البيئي والصحي.

مساواة

من جهتها، قالت الدكتورة لمياء سامي الياس، قائدة وفد دولة العراق المشارك في المخيم، إن مشاركة الفتيات في المخيم تحمل أهمية كبيرة وتعزز قيمة المساواة والتعاون بين الجنسين في الحركة الكشفية العربية.

وذكرت أن هذه المشاركة الأولى لدولة العراق في المخيمات الكشفية منذ 33 سنة، لذلك تعتبر أن المخيم الكشفي العربي الـ33 يعيد الحياة الكشفية لكشافي دولة العراق.

مشاركة

واعتبرت لونا ياغي، مشاركتها في المخيم الكشفي العربي ضمن وفد دولة سوريا، تجربة لا تُنسى وفرصة رائعة للتواصل والتعاون مع الشابات من مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أنها تعلمت كثيراً من خلال التفاعل معهم وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأعربت المشاركة جنان آل علي من وفد دولة الإمارات، عن فخرها بمشاركتها في المخيم الكشفي العربي، وبأنها أصبحت جزءاً من حركة الكشافة العربية، لافتة إلى أنها تؤمن بقوة بدور الفتيات وتأثيرهن في المجتمع، وأنّ المخيم يعزز هذه الفكرة ويمكن الفتيات من تحقيق إمكاناتهن الكاملة.

وقالت فجر الغريبي، المشاركة في المخيم ضمن وفد المملكة العربية السعودية، إن تنظيم المخيم الكشفي العربي يحاكي في تنظيمه وفعاليته المخيمات العالمية، كما أنهم حافظوا على خصوصية المشاركين من خلال تنظيم خيمة لكل فتاة، ما منح المشاركات الخصوصية والراحة التي يحتجنها خلال فترة المخيم، كما شمل ترتيب عالي المستوى من خلال إعداد العديد من الفعاليات التفاعلية التي ستكسب المشاركين مهارات حياتية وعملية.

وقالت المرشدة المتقدمة حنين شوقي من وفد جمهورية مصر العربية إن فعاليات المخيم تنوعت وشملت الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وعززت المشاركة في الألعاب الجماعية، وورش العمل المبتكرة، والمسابقات الفكرية والكشفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز