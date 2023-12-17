«جاهزية» يواصل تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية في الدولة

بدأت دفعة جديدة من الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية المساندة، مهامها التدريبية في طب المجتمع والطب الميداني والإنساني في العيادات المتحركة والمستشفيات المتنقلة في محطتها الحالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم إلى مختلف إمارات الدولة، بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية))، وبرنامج الإمارات للتطوع الصحي ((تطوع))، ومركز أبوظبي لطب الكوارث، والمؤسسة الوطنية للتدريب ((تدريب))، واستقطاب وبناء قدرات وتأهيل العاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، وتمكينهم للاستجابة الطبية المجتمعية، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية في الأحياء السكنية والعمالية والرياضية، والمؤسسات الحكومية، وفق منهج موحد ومعتمد، وفق أفضل المعايير العالمية.

وانطلقت الفرق الطبية المجتمعية، أمس، من أبوظبي، وستواصل في محطات أخرى في مختلف إمارات الدولة، ويتضمن برنامج العمل جولات ميدانية في مختلف أنحاء الإمارات، بواقع أربع زيارات شهرياً، وفي كل زيارة يتم تشغيل العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية المتنقلة، نحو يومين، في استقبال الحالات المرضية والمراجعين، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتثقيفية، من قبل نخبة من الأطباء والكوادر الفنية ذات الخبرة الواسعة والكفاءة العالية، بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد جراح القلب الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن ((جاهزية)) نجحت في تدريب 5 آلاف من العاملين الصحيين في مختلف المجالات الطبية التخصصية، بهدف بناء القدرات والجاهزية والتأهب، كما نجحت في إيجاد الفرص لتمكين خط الدفاع الأول في خدمة المجتمع المحلي، خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات من الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة، للمشاركة ضمن جهود الدول في ميادين العمل الإنساني والإغاثي.

وقال إن ((جاهزية)) دشن مبادرة مبتكرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة ((صحة))، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، تهدف إلى تطوير مهارات 20 ألفاً من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.

وأوضح الشامري أن الفرق المذكورة أثبتت جدارتها وأهميتها الاستراتيجية في دعم مؤسسات الدول الصحية بكوادر طبية مدربة، وتجهيزات طبية متحركة، ومستشفيات ميدانية متنقلة، في إطار خطة استراتيجية لبناء قدرات وجاهزية جميع العاملين الصحيين في القطاع الطبي، إضافة إلى إدارة وتشغيل 7 مستشفيات ميدانية، وعيادات متنقلة، في مختلف إمارات الدولة، بالتنسيق مع الشركاء من المؤسسات الصحية والأكاديمية.

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