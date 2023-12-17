«دار البر» تشيد قرية مستدامة في النيجر

أعلنت جمعية دار البر العمل على مشروع بناء قرية خيرية مستدامة ومتكاملة في جمهورية النيجر، الواقعة في غرب قارة أفريقيا، تمثل مشروعاً ابتكارياً يعتمد على ((الطاقة الشمسية))، بتكاليف إجمالية تقدر بـ 4.4 ملايين درهم، ويستفيد من القرية 350 فرداً من السكان.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر إن نسبة الإنجاز في مشروع القرية الإنسانية المستدامة تبلغ حالياً 70 %، من إجمالي مرافق ومراحل المشروع الشامل، الذي يجري تنفيذه حالياً في الدولة الأكبر مساحة في غرب القارة السمراء، فيما لجأت الجمعية إلى توظيف الطاقة البديلة (الشمسية) في القرية الخيرية الجديدة، بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية، الملوثة للبيئة، تعزيزاً لمفهوم الاستدامة وحماية للبيئة وحفاظاً على الموارد الطبيعية.

وأكد أن المشروع الإنساني يعكس رسالة الإمارات الخيرية الحضارية، الموجهة إلى العالم، وقيم دولة الإمارات وأبنائها وتوجيهات قيادتها الرشيدة، القائمة على عمل الخير وحب مساعدة الآخرين ومد أيادي العون والإحسان إلى الفقراء والمنكوبين والمحرومين، حول العالم، لاسيما في الدول والمناطق الأشد فقراً وحاجة للتنمية والخدمات والبنى التحتية، فيما يقوم المشروع على الفكر الإماراتي التنموي، المبني على مبادئ وقيم الاستدامة.

وبين المهيري أن ((القرية المستدامة)) تضم 50 منزلاً، من المقرر توزيعها على المستحقين من أهالي المنطقة، التي يشيد المشروع في نطاقها، من الفقراء والمحتاجين، ومدرسة متكاملة، يستفيد منها نحو 180 طالباً، من سكان القرية، من الذكور والإناث، وعيادة طبية، تمتد على مساحة 150 متراً مربعاً، ومسجداً بقدرة استيعابية تصل إلى 150 مصلياً.

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