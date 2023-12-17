جمعية الإمارات للسرطان تنظم 100 مبادرة وفعالية 2023

أطلقت ((جمعية الإمارات للسرطان)) خلال العام الجاري أكثر من 100 مبادرة وفعالية وعقدت 5 اتفاقيات تعاون، إلى جانب تقديم دعم مادي بشكل شهري لعدد 65 حالة في شتى إمارات الدولة، وتقديم مساعدات عينية لعدد 99 أسرة.

وأكد الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان في منطقة العين، أن طاقم عمل الجمعية يأخذ على عاتقه تحمل مسؤولية وأمانة المساهمة بمكافحة مرض السرطان.

ولفت إلى أن الجمعية تواصل نشاطها الداعم للمرضى على صعيد التوعية والمساندة المادية والمعنوية، والأخذ بأيديهم لمواجهة المرض، وتمكنت من إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين كادوا أن يستسلموا للمرض، وأثمرت جهودها في إعادة الأمل إلى المرضى وعائلاتهم، وألهمت المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والمجتمع ككل على مواصلة مسيرة الخير والعطاء.

أبحاث

وأشار الشيخ الدكتور سالم بالركاض إلى حرص الجمعية في الوقت ذاته إلى دعم الأبحاث الطبية في مجال مكافحة السرطان وتشخيصه وعلاجه في مراحله المبكرة، والتأكيد على الحاجة الملحة والفعلية لمضاعفة عدد الأبحاث المعنية والمتخصصة بدراسة السرطان بشتى أنواعه.

وأوضح أن الأبحاث العلمية المتخصصة بمرض السرطان من شأنها أن توفر قاعدة من البيانات اللازمة لوضع الخطط اللازمة لتحقيق نجاحها. وعلينا الاستفادة أيضاً من التقنيات لخدمة هذا التوجه، كما أن الأبحاث العلمية في قطاع السرطان تدعم فعلياً قدرة الجهات المعنية في محاربة المرض، منوهاً إلى أن النتائج المرجوة تكمن في تقليل الإصابة من مرض السرطان بشتى أنواعه.

اتفاقيات

وأوضح أن الجمعية ستعمل خلال العام الجديد على زيادة عدد الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم وبشكل رائد في دعم المرضى على الصعد كافة، وليس هذا فحسب، إذ تتطلع الجمعية في العام المقبل إلى تفعيل مشاركتها في شتى البرامج والحملات المعنية بالتوعية بالسرطان انطلاقاً من حرصها على المشاركة بمختلف الفعاليات والمبادرات المحلية الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة السرطان، ودورها في تعزيز روح التعاون في المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في مكافحة المرض.

تطور

وأشار إلى أن الجمعية ستجتهد بأن تكون لها هويتها الجديدة في العام الجديد، بما يعكس التطور الذي تشهده الجمعية ورؤيتها الرامية للعيش في عالم يتحدى مرض السرطان، مع التأكيد على السعي الدائم للحفاظ على التزامها الثابت بمهمتها في التوعية بحياة صحية آمنة وتوفير الدعم والرعاية للمرضى وذويهم، وضخ المزيد من الإلهام في طرق الدعم والتوعية لمواجهة المرض.

إشادة

كما أشاد بجهود أعضاء وعضوات جمعية الإمارات للسرطان، الذين يجتهدون فعلياً لتحقيق نجاح كل الفعاليات والمبادرات التي تنظمها وتطلقها الجمعية، والرامية لنشر وتعزيز الوعي بالمرض وأهمية الكشف عنه. وأضاف: يتمثل هدفنا المستدام في تقليل الآثار السلبية والأعباء المادية التي يفرضها مرض السرطان من خلال توفير أنواع مختلفة من المساعدة للمرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء الدولة .

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