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تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي

12/17/2023 7:29:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم، لذلك عملت الدائرة بجهد دؤوب على دعم هذه الفئة، التي تعتبر أحد أهم الأسس التي تقوم عليها استراتيجية أبوظبي لدعم جودة حياة الأسرة.

وأوضحت الهياس، أن التحديات لدعم جودة حياة كبار المواطنين تكمن في أربع محاور رئيسة، وهي أولاً المجتمع، ويتمثل في عزلة كبار السن، وقلة مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، وثانياً الإدارة المالية، وتتمحور حول الافتقار للاستعداد لمرحلة ما بعد التقاعد، كما أن النماذج التقليدية للعمل وبرامج التقاعد لا تواكب التغيرات الديموغرافية، وثالثاً المعيشة ونمط الحياة، وهنا يركز هذا التحدي حول التقدم بالعمر، الذي يصاحبه بعض الأمراض المزمنة وصعوبات الحركة، ويكمن التحدي الرابع في تقديم الرعاية، حيث لا يتوفر عدد كافٍ من مقدمي الرعاية المؤهلين.

وأشارت الهياس، إلى أن الفرص التي تعكف دائرة تنمية المجتمع على إرسائها في المجتمع لمواجهة تلك التحديات، تتضمن بناء مجتمع شامل يدمج جميع فئات المجتمع، حيث يشعر كبار السن أنهم مرتبطون بمجتمعهم، فضلاً عن تقديم برامج التأهيل للتقاعد والثقافة المالية، لضمان الاستقرار المالي لكبار السن، وسيتم توفير خدمات رعاية معيشية مستدامة بجودة عالية.

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