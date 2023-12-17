«حماية الدولي» يسهم في خفض السلوكيات الخطرة بين طلبة دبي

أظهرت مؤشرات تقدم المستوى السلوكي للعام الدراسي 2023-2024 من سبتمبر 2023 حتى نوفمبر الماضي، انخفاضاً كبيراً في السلوكيات السلبية الخطرة التي يرتكبها الطلبة في بعض الجهات التعليمية بعد تدخل مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإدارة العامة لشرطة دبي، حيث كانت مخالفات الدرجة الخطرة 10 خلال سبتمبر الماضي، انخفضت إلى 6 في أكتوبر، وإلى 4 في نوفمبر، وفي الحالات شديدة الخطورة كانت الحالات في سبتمبر الماضي 5، انخفضت في أكتوبر إلى حالتين، وفي نوفمبر لم تسجل أي مخالفة.

جاء ذلك خلال إطلاق مركز حماية الدولي، برنامجه الشتوي الطلابي 2023 في 6 مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ويستمر البرنامج حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتقدم القيادة العامة لشرطة دبي، خدماتها للتوعية والوقائية الموجهة لطلبة المدارس، من خلال برامج تتكامل أدوارها وبرامجها مثل برامج مركز حماية، وبرنامج نسيج والروح الإيجابية وأمن المدارس وغيرها من البرامج الفاعلة في الإدارة العامة للتحريات والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ومجلس مدراء مراكز شرطة دبي.

تعاون

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن البرامج التي يقدمها مركز حماية الدولي بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، أصبحت جاذبة للطلبة الذين ينتظرون هذه الفترة للالتحاق ببرامج شرطة دبي للتوعية والتثقيف.

حضر افتتاح فعاليات الدورة الشتوية الطلابية، العميد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعميد إبراهيم العاجل، نائب المدير العام للعمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، ومراكز شرطة دبي.

وأكد العميد إبراهيم العاجل، نائب المدير العام للعمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن المشاركة في افتتاح البرنامج الشتوي لمركز حماية الدولي، تأتي في سياق تبادل المعارف والاطلاع على تجربه المركز ونقلها إلى إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الظواهر السلبية في المدارس هي ذاتها، ومن الضروري توحيد الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة.

وأشار العميد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إلى أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 ((الكلاب البوليسية))، ومدينة إكسبو، والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.

وحول مخرجات البرنامج، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن هذا البرنامج لم يسهم فقط في تحسين سلوك المجموعات الطلابية المستهدفة أكاديمياً وسلوكياً، بل حفز البعض منهم إلى الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وأشار العقيد المعمري، إلى استهداف مجموعة من طلبة المدارس ممن وردت بحقهم بلاغات تفيد بتورطهم بمشاجرات، علاوة على استخدام علب الرش في الأماكن العامة، والقيادة بتهور وعددهم 50 طالباً.

وقال إن هذه السلوكيات مجرمة قانوناً وتقود مرتكبيها إلى ساحات القضاء، لافتاً إلى أن الشرطة وبتوجيهات مباشرة، عملت على تطوير برنامج علاجي وقائي، للوقوف على الأسباب المؤدية لارتكاب هذه السلوكيات وتقويمها.

نجاح لافت

وأضاف: ((في ظل وجود أكثر من 350 ألف طالب وطالبة من حوالي 270 مدرسة في دبي كجمهور هو المستهدف، فالمركز يعمل بشكل وثيق مع المدارس من أجل برامج توعية مخصصة)).

وقال: ((هدفنا معالجة قضايا الطلاب بشكل استباقي من جميع الجنسيات والأعمار قبل تفاقمها))، لافتاً إلى أن المركز ينظم ثلاث دورات مميزة نجحت في اجتذاب آلاف التلاميذ.

واستعرض الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي، خطوات الجهود الميدانية للبرنامج خلال العام الدراسي الحالي والمتمثلة.

وقال: البرنامج جذب ما يزيد على 600 طالب وطالبة من المتقدمين للدورة الشتوية والموزعة على 6 مقار منها 100 طالب في عود المطينة، ومركز الخيالة وانضم له 30 طالباً والنقل والإنقاذ، المنقذ الصغير التحق بها 40 طالباً، بالإضافة إلى دورات لطلبة الفرق الموسيقية، مشيراً إلى أن الدورات التي تقدم للطلبة المستهدفين تخصصية وتنفذ طوال العام خلال الإجازات.

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