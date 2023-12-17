حتا.. بنية تحتية متطورة ومرافق استثنائية تلبي التطلعات

واصلت فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» استقبال الزوار الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بالأجواء الشتوية والمناظر الخلابة التي رسمتها الجبال المحاطة بالمسطحات المائية والأشجار التي تضمها منطقة حتا التي أصبحت منطقة حتا خلال السنوات الماضية من أكثر «وجهات دبي» المعروفة بالسياحة البيئية والتي ينشدها عشاق المغامرات والتجارب الشيقة في المنطقة، والتي جمعت بين خيارات الضيافة والتنقل لتقدم بذلك تجربة متنوعة ، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي أسهمت في تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار للأهالي، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة والرياضة الجبلية فيها.

منظومة تنقل

وحرصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار السنوات الماضية على توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة لأهالي وزوار المنطقة، وتطوير منظومة تنقل مستدامة تتضمن توفير حافلات مباشرة من دبي إليها مع تخصيص أماكن للدراجة الهوائية والسكوتر في الحافلة، وتقديم خدمة مشاركة الرحلات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير حافلات سياحية تقوم بجولة على المناطق السياحية والتراثية مثل وادي هب، وسد حتا، والقرية التراثية، وحديقة التل.

كما حرصت الهيئة على توفير خدمة حافلات تحت الطلب للتنقل في حتا عبر التطبيق الذكي، وخدمة تأجير المركبات الذكية بالساعات إلى حتا، وتنفيذ خطة خمسية لتطوير مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر (2022 ـ 2026) من خلال توفير شبكة مسارات تغطي كافة مناطق الجذب والمناطق السكنية لتصل إلى 120 كم، إضافة إلى تنفيذ أطول مسار جبلي للدراجات الجبلية في الدولة بمواصفات عالمية لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية وتوفير استراحات ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية، وتشمل توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المرافق لدعم السياحة في حتا.

حلول مرورية

وعملت الهيئة على تطوير البنية التحتية للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات، لتتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة وتواكب تزايد زوارها المستمر، حيث تم تنفيذ مسار للدراجات الهوائية ليربط بين مناطق الجذب الرئيسة في حتا، وتنفيذ العديد من الحلول المرورية من حيث توسعة الطرقات وزيادة عدد المواقف في المناطق الحيوية، إضافة إلى تطوير المرافق العامة والخدمات لتتناسب مع احتياجات المنطقة.

ونفذت الهيئة جميع خطط البنية التحتية في منطقة حتا بناء على أعلى المعايير العالمية لتتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومختلف الفئات العمرية مع الحفاظ على طابعها التراثي وطبيعتها الجبلية، حيث توفر الهيئة يومياً خط حافلات للنقل المباشر من دبي إلى حتا، والذي خفض زمن الوصول إليها بنسبة 40 %، إضافة إلى حافلات للتنقل الداخلي بين أهم مناطق الجذب في حتا.

تنقل مستدام

وفي مجال التنقل المستدام قامت الهيئة بتنفيذ 12 كم مسار دراجات هوائية و6 كم مسارات مشاة، وتشغيل وسائل تنقل فردية مع شركات عالمية تضمنت 250 سكوتر كهربائياً و250 دراجة هوائية و100 دراجة جبلية، كما عملت الهيئة على تحسين وتطوير محطة الحافلات في حتا، وتنفيذ 5 مظلات لانتظار ركاب الحافلات، وإطلاق خدمة حتا اكسبريس وتشغيل عدد من مركبات التأجير الذكي.

كما عملت الهيئة على تطوير مخطط عام لشبكة التنقل في حتا وتوسعة بعض الطرق في المنطقة ورصف بعض المناطق السكنية وافتتاح دوار سوق حتا وتنفيذ تحسينات مرورية متعددة، إلى جانب تجهيز 660 موقف سيارات، وتركيب 116 وحدة إنارة و78 لوحة إرشادية لتسهيل تنقل الزوار وإرشادهم لأبرز المعالم في منطقة حتا.

وانعكست مشاريع البنية التحتية التطويرية التي شهدتها حتا خلال السنوات الماضية على تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية استثنائية تقدم تجربة متميزة للزوار بمختلف فئاتهم العمرية، ووجهة متكاملة لإقامة المهرجانات والفعاليات كمهرجان «شتانا في حتا» الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري ويضم فعاليات ترفيهية وأنشطة متنوعة.

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