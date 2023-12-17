هزاع بن زايد: خالص العزاء لشعوب العالم العربي برحيل نواف الصباح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((عظّم الله أجر الأشقاء في الكويت، وخالص العزاء لكل شعوب العالم العربي، برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة.. تغمد الله الراحل الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون)).
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