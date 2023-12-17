هزاع بن زايد: خالص العزاء لشعوب العالم العربي برحيل نواف الصباح

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة ((إكس)): ((عظّم الله أجر الأشقاء في الكويت، وخالص العزاء لكل شعوب العالم العربي، برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة.. تغمد الله الراحل الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون)).

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