حاكم الشارقة يعزي مشعل الأحمد في وفاة نواف الأحمد

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أمير دولة الكويت، وآل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تمنى صاحب السمو حاكم الشارقة لأمير دولة الكويت التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة لكل ما فيه الخير والازدهار للشعب الكويتي الشقيق.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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