تعازي رئيس الدولة ونائبيه بوفاة نواف الصباح ينقلها حاكم الفجيرة إلى أمير الكويت

نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ((حفظه الله))، ومواساته إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ((رحمه الله)).

جاء ذلك، خلال استقبال أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ووفد الدولة المرافق.

وقدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، في هذا المصاب الجلل.. داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، جميل الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومواساتهما في وفاة الفقيد، الشيخ نواف الأحمد ((رحمه الله)).

عطاء

وأشاد الجميع بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه وشعبه وأمته، متمنين للكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقدم التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، الوفد المرافق، الذي ضم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدداً من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق، قد وصل في وقت سابق لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، التعازي والمواساة إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ((رحمه الله)).

وأعرب - خلال استقبال أمير الكويت لسموه والوفد المرافق - عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأعرب سموه عن تمنياته لأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة مسيرة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي الشقيق وبما يحقق تطلعاته نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

كما قدم التعازي إلى أمير الكويت وذوي الفقيد كل من، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وصل والوفد المرافق إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله في المطار الأميري الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت وعدد من المسؤولين.

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