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رئيس الدولة: أتمنى لأخي مشعل الصباح التوفيق في قيادة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات

12/17/2023 7:29:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات، مؤكداً سموه مواصلة العمل معاً، من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة».

تهنئة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.. حريصون على تعزيز أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معاً لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين».

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كل التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مواصلة مسيرة الإنجازات لدولة الكويت الشقيقة، وفي ترسيخ نهضة الكويت وتعزيز مكتسباتها وريادتها نحو مزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان».

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