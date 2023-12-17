«الإمارات جلوبال» تقود مسيرة التنقّل بتوفير حلول مبتكرة في مؤتمر الأطراف

اطلعت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية (EGME)، إحدى شركات مجموعة الفهيم، الشركة المتخصصة في حلول تزويد المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، والتي تتخذ من الدولة مقراً لها، بدورٍ جوهري في دعم استدامة العمليات في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28، من خلال تقديم حلول التنقل الكهربائي طوال فترة المؤتمر. ويُعد ذلك خير دليل على التزام الشركة بالريادة، من خلال توفير حلول مبتكرة للتنقل الكهربائي، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الحياد المناخي، والمساهمة بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وفي إطار التزامها بتحقيق الاستدامة، نفّذت الشركة، مجموعة من الإجراءات المبتكرة في المؤتمر، أبرزها إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية بين مطار أبوظبي الدولي، ومدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل.

ويمثل هذا الإنجاز، المبادرة الأولى من نوعها، حيث أجرت خدمة الحافلات الكهربائية بين المدن 44 رحلة يومياً، ما يضع معياراً جديداً للنقل الصديق للبيئة في المنطقة.

ولإجراء هذه الرحلات، وبالتعاون بين شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، أضافت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، أسطولاً مكوناً من 9 حافلات كهربائية موثوقة وعالية الكفاءة من طراز ((إم سي في سي 120 إي في)) (MCV C120 EV).

ووفّرت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، حافلات كهربائية من طراز ((إم سي في سي 120 إي في)) (MCV C120 EV)، لنقل الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف من مدينة إكسبو دبي إلى مدينة مصدر في أبوظبي.