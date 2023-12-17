خبراء يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ

دعا عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ، ومن ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف، وأهمية التعاون الدولي في معالجة أزمة المناخ، وتبادل الخبرات والتقنيات، مؤكدين الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المرنة والقابلة للتكيف كأنظمة الري والصرف الصحي، وأهمية تعزيز الوعي العام بأزمة المناخ وأخطارها.

جاء ذلك في ختام حلقة نقاشية عن العلاقة بين المناخ والأمن نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ودائرة أبوظبي للتمكين الحكومي، وأكاديمية ربدان، تناولت الأمن غير التقليدي، ودور SSDEC (السلامة والأمن والدفاع والاستعداد لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات) في أزمة المناخ، والقدرة على الثبات في وجه تغير المناخ والتكيف معه. واستعرض المشاركون، العلاقة بين الأمن والمناخ، والآثار الملموسة لتغير المناخ في الأمن الغذائي والمائي العالمي، وكذلك التحديات الأمنية الجديدة الناشئة عن أزمة المناخ.

وشدد المتحدثون، على أن الجهات الأمنية والدفاعية تؤدي دوراً مهماً في حماية المجتمعات من أخطار تغير المناخ، مثل الكوارث الطبيعية والهجرة الجماعية، كما أنه يمكن لهذه الجهات أن تؤدي دوراً في تعزيز الوعي العام بأزمة المناخ وأخطارها، مشيرين إلى الحاجة إلى تغيير سلوكات عامة الناس، وخاصة ما يتعلق بالغذاء والماء وذلك لتصبح سلوكاتنا أكثر استدامة، وخاصة ما يتعلق باستهلاكنا الغذاء والمياه، لأن ذلك سيساعد على تقليل الطلب على الموارد وحماية البيئة.

وخلصت الحلقة النقاشية، إلى أن أزمة المناخ تشكل تحدياً خطراً يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً منسقة من جميع الجهات المعنية.