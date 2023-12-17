85 % من سكان الدولة قلقون من هدر الطعام

كشفت ((نِعمة))، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، خلال مؤتمر ((COP 28))، عن نتائج الاستطلاع الأسري الشامل الذي أجرته على مستوى الدولة، والذي يمثل خطوة محورية في التحرك الوطني ضد هدر الغذاء.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استقطب 6,083 مشاركة وتم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة العلوم السلوكية BSG، أن 85 % من السكان، وهي نسبة أعلى من السكان مقارنة بالدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، ينظرون إلى هدر الطعام مصدر قلق بالغ الأهمية على المستوى الوطني، ما يؤكد أهمية مواجهة هذه الظاهرة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ومعالجة تغير المناخ.

وقال 67 % من المواطنين و55 % من المقيمين إنهم يجدون صعوبة في تجنب هدر الطعام، كما تجد الكثير من الأسر أن الحد من هدر الطعام أمر صعب، لأن هذا التحول ينطوي على العديد من السلوكات اليومية المعقدة.

تحديات

كما أشار الاستطلاع إلى مجموعة من التحديات التي تعترض جهود الحد من هدر الغذاء مثل عادات التسوق المتسرعة، ونقص الوعي بالمعلومات الأساسية عن تغليف المواد الغذائية، فأشار 67 % من المواطنين و55 % من المقيمين إلى أنهم يجدون صعوبة في تجنب هدر الطعام، ومن جانب آخر؛ أشار الاستطلاع لفرص مهمة لحل مشكلة الهدر مثل التعاون مع تطبيقات التوصيل، وتوجيه المتاجر من داخلها لتقليل الطلب الزائد.

وأكد نحو 85 % من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة أعلى مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة، أن هدر الغذاء مصدر قلق كبير، وقضية وطنية مهمة، ما يؤكد أهميته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومعالجة تغير المناخ. ووفق الاستطلاع؛ تؤيد أغلبية كبيرة من المشاركين فيه الحلول المختلفة للهدر، فأعرب 77 % منهم عن تأييدهم تنفيذ نظام جمع النفايات الغذائية التابع للبلديات، و75 % عن دعمهم التفتيش على نفايات الطعام في الشركات، والمؤسسات التجارية.

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأولويات الأمن الغذائي الوطني، تهدف ((نِعمة)) إلى خفض هدر الغذاء في دولة الإمارات إلى النصف بحلول سنة 2030، ما يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لهدر الغذاء التي تبلغ نحو 6 مليارات درهم.

وقالت خلود النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات الأمينة العامة للجنة مبادرة ((نِعمة)): نحن في مفترق طرق بين التقاليد والتقدم، فلطالما كان الحفاظ على الغذاء قيمة أساسية في دولة الإمارات على مدى أجيال وجزءاً راسخاً من تقاليدنا، ولذا فإن ظاهرة هدر الغذاء أمر بالغ الأهمية وسط الأخطار التي يفرضها تغير المناخ.

25 حلاً

وكشف تقرير ((25 حلاً سلوكياً للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة)) عن استراتيجيات قائمة على الأدلة، قدمتها ((نِعمة)) استناداً إلى نتائج الاستطلاع الأسري الذي أجرته على المستوى الوطني، فيقدم التقرير نهجاً شاملاً عن المسؤوليات والاستعداد للتغيير، حسب نتائج الاستطلاع.

وسلط الاستطلاع الضوء على التحدي الذي يواجهه المواطنون في تغيير السلوكات اليومية المعقدة، التي تحتاج لتغيير هادف شامل، لضمان توافق الحلول المقترحة مع التحديات والمواقف الفعلية المحددة بين السكان.

وقد أعلنت ((نِعمة)) رسمياً إصدار تقريرها، لرئاسة مؤتمر الأطراف في 10 ديسمبر الجاري. وتخطط ((نِعمة)) لإشراك المجتمع في حملات التوعية، وتوفير حلول عملية لتمكين السكان من الطلب والتسوق بشكل أكثر وعياً. وقالت رشا عطار، مديرة مجموعة العلوم السلوكية في مكتب شؤون التنمية: إن هذا الاستطلاع الوطني سيغير قواعد اللعبة في فهم ومعالجة هدر الطعام على مستوى الأسر وفي المنازل، ويقدم رؤى مهمة تستند إلى البيانات عن الاستهلاك المنزلي والنفايات، للمساعدة في خفض فقد الغذاء وهدره إلى النصف بحلول سنة 2030.