ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن موانئ أبوظبي تتفاوض لشراء حصة في ميناء تركي رئيس.

وقال مصدران من هذه المصادر إن مجموعة موانئ أبوظبي ستستثمر بموجب الاتفاق المحتمل في كيان يؤسسه صندوق الثروة التركي لإدارة ميناء إزمير في ساحل بحر إيجه. وتابع أحد المصادر إن قيمة الاتفاق تصل إلى نحو 500 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تسعى فيه الحكومة التركية لجذب استثمارات أجنبية لتسريع وتيرة الابتعاد عن سياسات اقتصادية غير تقليدية انتهجتها البلاد سنوات ودفعت التضخم لارتفاع حاد وهوت بقيمة العملة المحلية.

دور أساسي

وتقوم الموانئ بدور أساسي في التحول الاستراتيجي في التصنيع في أنحاء العالم بعدما كشفت جائحة كوفيد19 عن نقاط ضعف وثغرات في سلاسل الإمداد كما أدت زيادة التوتر الجيوسياسي في أنحاء العالم لتغييرات إذ أصبحت الشركات تسعى لتقريب مراكز الإنتاج من أسواق البيع، كما تأمل تركيا أن تفلح موجة عنيفة من التشديد النقدي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بدأت في يونيو باجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إثر خروجهم من البلاد على مدى سنوات بما شمل الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ بعض المستثمرين الغربيين بالعودة واستكشاف الوضع في الأسواق.

اتفاق تجاري

ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقاً للتجارة الحرة في مايو بهدف تسهيل الاستثمار، ووافق البلدان على سلسلة من الصفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار في يوليو في وقت زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنطقة في مسعى لإنعاش الاقتصاد.

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