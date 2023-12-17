عروض متنوعة في «ذا بيتش» خلال مهرجان دبي للتسوق

تتواصل المتعة مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق مع سلسلة متنوعة من العروض والأنشطة التي تجتذب الأفراد والعائلات. كما يزداد الإقبال على مركز التسوق لاقتناص العروض المغرية والاستفادة من الخصومات الكبيرة على مختلف الماركات التجارية.

وتقدم ((سيتي ووك)) في ((ذا بيتش)) في ((جميرا بيتش ريزيدنس)) فعاليات مُشَوِّقة لإبهار الزوار، حيث انطلق عرض ((موسيقى عبر الأجيال)) في 15 ديسمبر ويمتد على مدار 5 عطلات أسبوعية متتالية تتضمّن ليلة رأس السنة؛ ويدور العرض في كل عطلة أسبوعية حول الموسيقى التي تَمَيَّز بها كل عقد، وتتضمّن العروض فقرات غناء مباشر وعروض أداء راقصة في منطقة النافورة.

وكانت هناك رحلة في عالم حقبة الثمانينيات المتألّق بأضواء النيون الباهرة، والمُستوحى من موسيقى الغلام روك والسينث بوب بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجيّة. واختتمت هذه الرحلة أمس، فيما يمكن استرجاع روح حقبة التسعينيات المُفعمة بالطاقة والحيوية، مع موسيقى الغرانج، وإيقاع موسيقى الألترنتف روك، وأغاني الراب الحماسيّة خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري بدءاً من الساعة 06:00 مساءً فصاعداً. كما يمكن استرجاع سحر موسيقى آر آند بي وأغاني بداية الألفية التي تفيض بالإبداع والابتكار. في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر.

وهناك أيضاً رحلة إلى بداية عصر هيمنة الإنترنت والتقدم التكنولوجي وأجواء تطور موسيقى الهيب هوب التي غيّرت عالم صناعة الموسيقى ومهّدت لمستقبل جديد. وذلك في الفترة من الجمعة 05 يناير إلى الأحد 07 يناير 2024. وتختتم الرحلة مع حقبة عام 2020 وعصر انتشار الموسيقى الساحق على الإنترنت في الفترة من الجمعة 12 يناير إلى الأحد 14 يناير المقبل.

كذلك يقدم ((ذا بيتش)) في ((جي بي آر))، عروضاً يومية بالطائرات بدون طيار الساعة 8 مساءً والساعة 10 مساءً طوال الفترة حتى 14 يناير المقبل.

كما يمكن حجز طاولة عشاء في أكثر من 20 مطعماً شاملاً لمناطق خارجية للجلوس في الهواء الطلق، بإطلالات خلَّابة تتيح الاستمتاع بمشاهدة عروض بعنوان ((رحلة عبر الزمن والضوء)).

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