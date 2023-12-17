على أوروبا أن تتعلم كيف تحب الذكاء الاصطناعي

ثمّة ثلاثية باتت مقترنة بمفهوم التكنولوجيا الحديثة، وهي: الولايات المتحدة تبتكر، والصين تقلد، وأوروبا تنظم. بالتأكيد، هذه هي الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فبعد أشهر من الضغوط المكثفة، وما يقرب من 40 ساعة من الجدال المحتدم، أصدر المشرعون المنهكون بالاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي، واحتفلوا بالتشريع الأكثر شمولاً في العالم، والذي من شأنه التحكم في هذه التكنولوجيا الثورية.

وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل الموافقة على الصوغ النهائي واعتماد القانون من قبل الهيئات التشريعية الوطنية والبرلمان الأوروبي، ولكن سرعان ما تبع ذلك تذمر وسخرية من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، فقد كتب أناند سانوال، الرئيس التنفيذي لشركة البيانات سي بي إنسايتس ومقرها في نيويورك، إن للاتحاد الأوروبي عدد من اللوائح المنظمة للذكاء الاصطناعي أكثر من شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، و((لذا، أتقدم بخالص التهاني القلبية للاتحاد الأوروبي على تشريعاته التاريخية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وجهوده المتواصلة ليظل سوقاً فارغة للابتكار التكنولوجي.. أحسنتم!)).

وبالطبع كان المشرعون الأوروبيون ليردوا قائلين إنه حتى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في الولايات المتحدة، ومن ذلك جوجل، ومايكروسوفت، وأوبن إيه آي، تتقبل فكرة أن تنظيم الذكاء الاصطناعي أمر ضروري وأن الاتحاد الأوروبي عازم، ولو بشكل غير كامل، على معالجة واحد من أكبر تحديات الحوكمة في عصرنا، وحظ موفق في إقرار أي تشريع فيدرالي مماثل في الولايات المتحدة مع الأخذ في الحسبان حالة الجمود السياسي في واشنطن.

إن التشريع الأوروبي يحتوي من دون شك على بعض القيود الرئيسة على استخدام الذكاء الاصطناعي، والجانب المناصر للحريات المدنية في داخلي يشيد بالحظر المفروض على الاستخدام العشوائي لتكنولوجيا التعرف إلى الوجه، والاستهداف الاجتماعي، والتنبؤ الشرطي (وحتى لو قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنح بعض الاستثناءات لمخاوف تتعلق بالأمن القومي)، وسيتمرد مواطنو معظم البلدان إذا أُجبروا على أخذ بصمات الأصابع في أثناء التسوق بعد ظهر كل يوم سبت.

لماذا يجب أن تكون تقنية التعرف إلى الوجه المدعمة بالذكاء الاصطناعي مختلفة؟ لسبب وجيه، يُجبر القانون أيضاً الشركات على الإبلاغ حينما يتفاعل المستخدم مع برنامج المحادثة الآلي، وتصنيف المحتوى الاصطناعي الناتج عن الذكاء الاصطناعي لمنع أي تضليل. ومع بعض الحظ، قد يساعد هذا على الحد من انتشار المعلومات المضللة، مثل تلك التي أفسدت الانتخابات في بنغلاديش.

وإثر إقرار هذا التشريع، سيتمكن المواطنون أيضاً من الإبلاغ عن إساءة استخدام التكنولوجيا إلى مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي تم إنشاؤه حديثاً، كما أن الهيئات التنظيمية سيكون لديها القدرة على فرض غرامات على المسيئين تصل إلى 7 % من حجم مبيعاتهم العالمية، ولكن كما هي الحال دائماً، فإن القلق حيال التنظيم يتعلق بما إذا كان هذا التشريع قد يؤدي إلى تقييد الابتكار في مراحله الأولية. إلى حد ما، بالطبع، هذا هو المغزى.

وفي الوقت الذي يطالب فيه العديد من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بالتوقف، ولو فترة عن تطوير النماذج الحدية الأولية، فإن المشرعين لديهم نية لفرض الحماية بمواجهة أي إبداع ضار، أما السؤال الأكثر صعوبة، فهو: هل ستؤدي التشريعات التنظيمية أيضاً إلى تقييد المزايا والتطبيقات الإيجابية للذكاء الاصطناعي؟ للأسف، فإن الإجابة هي نعم على الأرجح.

ونتيجة لذلك، فإن الحكومتين الفرنسية والألمانية قد قامتا في وقت سابق بتخفيف حدة مسودات التشريع؛ للمساعدة على تقييد متطلبات الاختبار والشفَافَة من شركتيهما العاملتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهما ميسترال وأليف ألفا.

ومع ذلك، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه في تولوز هذا الأسبوع، عن عدم رضاه عن التسوية التي وصفها بالفوضوية قائلاً: ((يمكننا أن نقر بشكل أسرع وأقوى بكثير من منافسينا الرئيسين، ولكننا ننظم أشياء لن ننتجها أو نخترعها بعد الآن.

وقال: هذه ليست فكرة جيدة على الإطلاق. وقالت بعض الشركات الأوروبية الناشئة، ومن ذلك شركة ألف ألفا، إنها قد تكون في وضع تنافسي غير مناسب وسيتعين عليها أن تنفق على المحامين أكثر مما ستنفقه على مهندسي البرمجيات.

وحينما سألت ناثان بينيش، المستثمر في شركة رأس المال الاستثماري إير ستريت كابيتال، ومقرها في لندن، عمّا إذا كان من المرجح أن يستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي نتيجة لهذا القانون، أجاب: بعد إقرار القانون، قلت احتمالات القيام بذلك.

وقد استثمرت شركة إير ستريت 86 % من أموالها التي تركز على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، مع تخصيص أقل من 10 % منها للشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي. ويقول بينيش: لا يمكن إنكار أن رواد الأعمال يشعرون بالحماسة التي تتمتع بها سان فرانسيسكو مرة أخرى.

إن الاتحاد الأوروبي، وبموازاة قلقه في شأن أخطار الذكاء الاصطناعي، ينبغي له أن يكون أكثر نشاطاً في الترويج لإمكانات الإنتاج وتطبيقات التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وتحول الطاقة.

ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل مع الجامعات والصناعة والمستثمرين؛ لإنشاء تكتل أوروبي من شأنه تعزيز قدرات البحث والتطوير، وبناء البنية التحتية الرقمية العامة، بدعم من الصندوق السيادي الرقمي الذي يملك بقيمة 10 مليارات يورو، كما تقترح فرانشيسكا بريا، الرئيسة السابقة للصندوق الوطني للابتكار في إيطاليا، وسيكون من الخطأ الاعتماد على نهج وادي السيليكون، والسعي إلى إعادة توجيهه.

إذن، لتطوير التكنولوجيا، يجب على أوروبا أن تتعلم كيف تحب الذكاء الاصطناعي، وأن تخترع مستقبلاً بديلاً خاصاً بها.

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