أحمد عبدالعال : التوقعات الاقتصادية للإمارات ودول التعاون أكثر تفاؤلاً

أكد أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لمجموعة ((المشرق))، أن التوقعات الاقتصادية للإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون تبدو أكثر تفاؤلا مقارنة بغيرها من المناطق حول العالم.

وأشار إلى أن عوامل عديدة، مثل توقعات أسعار النفط، واعتدال مستوى التضخم، والاستراتيجيات الإقليمية التحوّلية، مثل رؤية الإمارات، تسهم في تعزيز هذه النظرة الإيجابية، وإتاحة بيئة ملائمة لنموّ العمليات المصرفية.

وأوضح في حوار مع ((البيان)) أن إجمالي التمويلات المستدامة لبنك المشرق بلغت بحلول نهاية النصف الأول من عام 2023، أكثر من 20 مليار دولار، فيما يستهدف البنك توفير تسهيلات تمويل مستدام، تصل إلى 30 مليار دولار، بحلول عام 2030، بحسب ما أفاد به.

وشدد على أن الودائع في البنوك المحلية تشهد نمواً يستحق التقدير، بما يشمل المشرق أيضاً، وهو الأمر الذي يعكس قوة القطاع المصرفي ومرونته في دولة الإمارات. ومنذ بداية العام وحتى الآن، شهدنا نموّاً بنسبة 16.7 % في ودائع العملاء لدى المشرق، بإجمالي قيمة وصلت إلى 132.9 مليار درهم. أما نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تعتبر المؤشر الرئيس على حجم السيولة لدى البنك، فلا تزال مرتفعة عند 63 %، ما يشير إلى قوة الثقة لدى عملائنا في خدماتنا المصرفية.

ولا يقتصر مدلول هذا النموّ على أهمية مبادراتنا الاستراتيجية وجاذبية المنتجات المصرفية لدى المشرق فحسب، بل يعكس أيضاً النظرة الإيجابية العامة، والثقة في القطاع المصرفي على مستوى الدولة. ويتعزز هذا الشعور بصورة أكبر، من خلال الدعم الحكومي، والأسس الاقتصادية القوية، والبيئة الملائمة للمستثمرين.

ويلتزم المشرق بدعم التوطين على مستوى الوظائف، ونفخر بمبادراتنا التي تعطي الأولوية للمواطنين. وقد نجحنا حتى الآن في توظيف 1.856 إماراتياً، متجاوزين هدفنا المحدد، وهو 1,632 موظفاً.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ((المشرق)) حضور البنك في 14 دولة من الأسواق الرئيسة، في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وهونغ كونغ والصين. ويتوجه تركيزنا الاستراتيجي على دولة الإمارات ومصر وباكستان، الأمر الذي يعكس التزامنا بالنموّ الإقليمي والدولي.

ويتيح هذا الحضور العالمي واسع النطاق، فرصة لتمكين وضع البنك، حيث يستفيد من الأسس الاقتصادية القوية، والحوكمة الشفافة، والاستقرار الجيوسياسي الراسخ في هذه المناطق. ومن الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، قد أكدت مكانتها الهامة كمحطات بارزة للمرونة والاستقرار، بالاعتماد على الدعم الحكومي، والأسس الاقتصادية القوية والبيئة الاستثمارية الملائمة، والتي ستسهم بمواصلة مسيرة نموّنا في المشرق، في ظلّ الظروف العالمية الصعبة.

توسع

وعن خطط التوسع، قال عبدالعال، تقوم خططنا للتوسع في مصر على استراتيجية متعدّدة الأوجه، حيث نعطي الأولوية في ((المشرق مصر))، لتقديم تجربة مصرفية استثنائية، من خلال الخدمات الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. ويعتمد هذا النهج على محاور متعدّدة، تهدف جميعها إلى تسخير القدرات الكاملة للبنك في الاستفادة من الفرص العديدة في السوق المصرية. وتتضمن إحدى مبادراتنا الأخيرة التعاون مع ((اتصالات من إي آند))، لتقديم خدمات ((إي آند نيو)) المصرفية، التي تمكن العملاء من فتح الحسابات البنية مباشرة من خلال تطبيق ((ماي اتصالات)).

وبعيداً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل آسيا فرصة كبيرة للمشرق، حيث ندرك إمكانية ضخّ المزيد من السيولة، وتقديم حلول تمويل التجارة المتقدمة، وإدخال أحدث الحلول المصرفية الرقمية في تلك السوق. ويؤكد إنجازنا الأخير في باكستان، على التزامنا تجاه السوق الآسيوية، حيث حصلنا في سبتمبر 2023 على الموافقة المبدئية من بنك الدولة الباكستاني، للبدء بخدماتنا المصرفية الرقمية، وهو إنجاز مهم، يعقب الدخول الناجح للمشرق في السوق في أغسطس 2023.

وأتاح تحقيق هذا الإنجاز فرصاً لنا لإحداث تغيير جذري على مستوى الخدمات المصرفية في باكستان، من قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى الزراعة والمدفوعات. ويتمثل هدفنا في رقمنة أنظمة العمل، وتمكين قدراتنا المصرفية الجديدة القوية، مع تلبية الاحتياجات المتنامية لدى العملاء، إلى جانب دعم استراتيجية الشمول المالي الوطنية في باكستان. علاوة على ذلك، فقد حصلنا أيضاً على موافقة رسمية لترخيص خدماتنا المصرفية في سلطنة عمان.

تحول رقمي

وعن خطط البنك للاستثمار في التحول الرقمي خلال السنوات الخمس القادمة، قال نحن حريصون في ((المشرق))، على تعزيز قدراتنا الرقمية، عبر دمج حلول الذكاء الاصطناعي، والتوسّع بمنصاتنا المصرفية الرقمية الرائدة، مثل ((نيو)) و((نيو بيزنس)) و((نيو باي)). وتمثل مبادرتنا الأخيرة في باكستان، بعد حصولنا على خطاب عدم ممانعة وموافقة مبدئية للبدء بتقديم خدماتنا المصرفية من بنك الدولة الباكستاني، مثالاً يؤكد على خططنا الطموحة نحو التوسّع الرقمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ تركيزنا على الخدمات المصرفية المفتوحة، و((البرمجيات كخدمة)) (BaaS)، يوضح رؤيتنا الطموحة نحو الريادة على مستوى القطاع، وضمان استفادة عملائنا في مختلف المناطق من أحدث الحلول المصرفية. ومع أننا لم نكشف بعد عن حجم محدّد لاستثماراتنا في التحوّل الرقمي، إلا أنّ خطتنا الاستراتيجية على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 القادمة وما بعدها، تعدّ قوية، وتشمل التركيز على تحقيق النموّ المالي والتطوّر التكنولوجي.

وساهم التحوّل في عمليات المشرق بدور محوري في مسار نموّنا، وخاصة من خلال الفروع الرقمية. ولم تقتصر فوائد نهجنا في التركيز على الابتكار والخدمات الرقمية أولاً، كما يتجلى في منصات مثل ((نيو)) و((نيو بيزنس)) و((نيو باي))، والتي لم تقتصر على تعزيز تجارب العملاء فحسب، بل وسّعت أيضاً من نطاق وصولنا إلى حدّ كبير. وشكّل هذا التركيز الرقمي حجر الزاوية في استراتيجيتنا، الأمر الذي مكننا من الاستفادة من الأسواق، ومن التركيبة السكانية الجديدة. وتؤكد مساعينا الأخيرة في الأسواق الدولية، مثل مبادراتنا المصرفية الرقمية في مصر وباكستان وعمان، التزامنا بالاستفادة من أحدث ابتكارات التكنولوجيا في تحقيق التوسّع.

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