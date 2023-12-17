الهند تعتزم إنشاء «بهارات مارت» على غرار سوق التنين في دبي

أكد مسؤولون لصحيفة ((إيكونوميك تايمز)) الهندية أن بهارات مارت، منشأة التخزين الهندية المزمع إقامتها في الإمارات، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل بحلول عام 2025، مما يسمح للمصدرين الهنود بعرض منتجاتهم تحت سقف واحد، على غرار سوق التنين الصيني، أكبر سوق صيني في دبي والإمارات.

وأشار الموقع إلى أن الفكرة لا تزال في مراحل التطوير؛ لكنه من المتوقع أن يُقام السوق على مساحة 100 ألف متر مربع، في المنطقة الحرة بـ((جبل علي))؛ ليكون بمثابة منشأة متعددة الأغراض، تجمع بين المستودعات وتجارة التجزئة، وفنادق الضيافة.

وسيشمل بهارات مارت صالات عرض للبيع بالتجزئة، ومستودعات، ومكاتب ومرافق إضافية، وسيتم تصميمه لاستيعاب مجموعة متنوعة من السلع، بدءاً من المواد القابلة للتلف إلى الآلات الثقيلة؛ علاوة على ذلك، يمكن أيضاً إنشاء منصة رقمية للمشترين في جميع أنحاء العالم لشراء البضائع من المنشأة.

وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه للصحيفة، فإن الفكرة تتمحور حول إنشاء مركز تسوق هندي في دولة الإمارات، لمساعدة مصدريها، كما تفعل الصين تماماً مع مُصدريها عبر سوق التنين الصيني.

وبحسب موقع إيكونوميك تايمز فإن المشروع تكمن أهميته في هدف الهند والإمارات المتمثل في مضاعفة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كجزء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم تنفيذها العام الماضي.

ويتوقع عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في ((دي دبي ورلد ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يصبح ((بهارات مارت)) مركز توزيع ضخم لدعم صادرات المنتجات المصنوعة في الهند للعالم، مشدداً على أن هذه الخطوة ستستفيد منها الشركات الهندية الهادفة لتوسيع عملياتها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

بينما قال أجاي ساهاي المدير العام لاتحاد مؤسسات التصدير الهندية إن بهارات مارت سيساعد بشكل كبير المصدرين الهنود في عرض منتجاتهم للمشترين ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في أفريقيا وآسيا الوسطى، الذين يسافرون غالباً إلى دبي من أجل متطلبات الاستيراد الخاصة بهم؛ مشدداً على أن البنية التحتية اللوجستية وسهولة التمويل التي تتمتع بهما دولة الإمارات، سيحسن من عمليات التصدير من الهند إلى الإمارات.

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