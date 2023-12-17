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2.9 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة بالصين

12/17/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات صناعية وصول قيمة الصناديق الاستثمارية للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان (حوالي 2.9 تريليون دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وقالت الجمعية الصينية لإدارة الأصول إن الرقم ارتفع مقارنة مع 20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد.

وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة للقطاع الخاص في الصين 153698 صندوقاً حتى نهاية نوفمبر الماضي، حيث هناك 21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق. وكانت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول قد أظهرت أن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام بلغ إجماليها 4 تريليونات دولار بنهاية أغسطس 2023.

وقالت الجمعية إنه حتى نهاية أغسطس المنصرم كان هناك ما مجموعه نحو 11.11 ألف صندوق للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق. ومن بين الشركات الـ 144 لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية، وفقاً للجمعية.

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