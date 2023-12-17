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العملات المشفرة تواجه أوقاتاً صعبة في 2024

12/17/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر مصرف ((جيه بي مورغان)) من أن العملات المشفرة تواجه أوقاتاً صعبة خلال العام المقبل 2024، على الرغم من اقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة لعملة ((بيتكوين))، لذلك حذر المصرف من الشراء المفرط لها.

وأوضح ((جيه بي مورغان)) في تقرير أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة لعملة بيتكوين لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير ((جيه بي مورغان)) إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين في أوروبا وكندا، يعد دليلاً على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يفشل في اكتساب زخم كبير.

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