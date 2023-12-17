6 مليارات مبيعات العقارات التجارية بدبي بنمو 46 % في 11 شهراً

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي فقزة كبيرة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري متجاوزة قيمة المبيعات المسجلة خلال كامل العام الماضي 2022، مما يعكس قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 6 مليارات درهم عبر 3554 صفقة خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بنمو 46.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت المبيعات فيها المبيعات 4.1 مليارات درهم عبر 2776 صفقة.

وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال كامل العام الماضي 2022 والذي بلغت فيه 4.5 مليارات درهم عبر 3034 صفقة، والذي يعتبر علامة فارقة تشير إلى الديناميات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دبي، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال أول 11 شهراً من العام الجاري 6 مليارات درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 4.2 مليارات درهم عبر 2504 صفقات، والمحلات التجارية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 1050 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على حصة الأسد من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 4.14 مليارات درهم عبر 2390 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 68.8 مليون درهم عبر 114 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المحلات التجارية الجاهزة 848 مليون درهم عبر 598 صفقة، أما المبيعات على الخارطة فقد بلغت 978 مليون درهم عبر 452 صفقة.

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1170 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 789 صفقة بقيمة 1.08 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 33 صفقة بقيمة 514 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 125 صفقة بقيمة 176 مليون درهم.

أما من ناحية أغلى صفقات مبيعات المكاتب التجارية، فقد استحوذت منطقة برج خليفة على أغلى 3 صفقات، الأولى بقيمة 49 مليون درهم بمساحة 8806 أقدام مربعة، والثانية بقيمة 44 مليون درهم بمساحة 8444 قدماً مربعاً، والثالثة بقيمة 35 مليون درهم بمساحة 6399 قدماً مربعاً.

وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي تصدرت المبيعات خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بواقع 778.4 مليون درهم عبر 430 صفقة، يليه شهر سبتمبر بقيمة 663 مليون درهم عبر 383 صفقة، ثم مبيعات شهر مارس الماضي بقيمة 639 مليون درهم عبر 331 صفقة.

جاذبية

وتعلقياً على هذه النتائج، قال لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت العقارية، إن نمو الطلب على العقارات التجارية في دبي يعكس تحسناً في الاقتصاد وجاذبية المدينة للأعمال والاستثمارات، مشيراً إلى أن دبي تعتبر اليوم من مراكز الأعمال الرئيسية على مستوى المنطقة والعالم، مما يجعلها محطة مفضلة للشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية، والتي تختار إقامة أعمالها في المدينة.

وأضاف الفقير ((يظهر النمو الاستثنائي لمبيعات العقارات التجارية في دبي خلال العام الجاري مزيداً من التفاؤل بمستقبل اقتصادي قوي ومستدام للإمارة، حيث تلعب هذه العقارات دوراً حيوياً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المدينة مركزاً رائداً للأعمال على مستوى العالم)).

وذكر الفقير ((على مدى السنوات الست عشرة الماضية، شهدت تحولاً دبي إلى محطة عالمية للازدهار والابتكار، إذ يعد السوق العقاري المزدهر شاهداً على عجائب الرؤية التي بنتها دبي، بدءاً من البنية التحتية المتطورة إلى الأمان الراسخ، والاستقرار الاقتصادي، وجودة الحياة غير المسبوقة)).

وتابع ((في عام 2023، شهدت العقارات في دبي انتعاشاً غير مسبوق، مما يعزز موقعها كلاعب رئيسي في السوق العالمية، ونتوقع أن يستمر نمو الطلب على العقارات في عام 2024 وهذا يعكس جاذبية دبي المتجددة وجهة رئيسية للاستثمار والإقامة)).

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