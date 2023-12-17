«الاحتياطي» يقدم توضيحات لـ 4 تساؤلات عن التضخم والسياسة النقدية

قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توضيحات حول أهم 4 أسئلة عن التضخم وسياسته المالية في المرحلة المقبلة. وأشاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5.25 و5.5 % في اجتماعه الأخير لهذا العام، على رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد. فهل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي إعلان الانتصار على التضخم؟

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي أن ((التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة بدون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية))، لكنه أشار إلى أن ((التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية))، وأن ((المسار لا يزال غير مؤكد)).

واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس روبيلا فاروقي، أن ((باول كان لديه لهجة متفائلة)).

انخفاض التضخم

في الواقع ((انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفيدرالي بكثير، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024))، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة ((إيفركور))، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.

ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينيات البالغة 9.1%، التي سجلها في يونيو 2022، انخفض التضخم في نوفمبر إلى 3.1 % على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.

وكانت حماسة جيروم باول، الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة. إلا أنه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

تخفيف المخاطر

لكن ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، تحدث عن ((إشارة أكثر استيعاباً مما توقعناه أو توقعته السوق)).

وأضاف ((أن تحول الاحتياطي الفيدرالي كان مفاجئاً))، لكنه أشار إلى فرضية مفادها أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المحتمل أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف المخاطر قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.

ماذا عن ((بلوغ سلس للهدف)) المنشود؟

يبدو أن المؤشرات جيدة، مع سلوك التضخم المسار الصحيح، وعودة التوازن في سوق العمل والنمو القوي. لكن الاحتياطي الفيدرالي حذر من أن ((نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ))، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم. واعتبر غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في ((إي واي))، أن ((احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أعلى من المعتاد))، لكنه ((غير مضمون بأي حال من الأحوال)).

وأشار إلى عدة صعوبات تلوح في 2024: كلل المستهلك من ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة لا يزال مرتفعاً للغاية، وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.الواقع أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً، قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ يوليو، لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي. والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة: انخفاض التضخم والحفاظ على معدل متدنٍ للبطالة.

قرارات مستقبلية

لكن وليام دو فيجلدر الخبير الاقتصادي في مصرف ((بي إن بي باريبا))، حذر من ((احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعاً، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم، أو اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على النشاط والطلب)).

أي سياسة نقدية لعام 2024؟

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية بجامعة أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هاوتن، أن الاحتياطي الفيدرالي ((تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع، وبعث برسالة قوية مفادها أن رفع معدل الفائدة قد انتهى، وأن المخاوف بشأن المخاطر على الاقتصاد، ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية)). ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024.

هل سيكون خفض الفائدة في مارس أم مايو أم في يونيو؟

أكد باول ((نحن ندرك المخاطر إذا انتظرنا طويلاً)). ويشير ذلك إلى ((أن الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن))، وهو ما ((يمثل تغييراً مقارنة بالتردد)) سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة ((كي بي إم جي)).

وتوقعت أن الاحتياطي الفيدرالي ((سوف ينتظر حتى مايو، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر)).

واستبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي. وأكدت سوونك أن ((السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة بالتزامن مع وقف خفض الميزانية، هو التدهور الخطير والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه)).

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