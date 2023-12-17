ليل يوقف انتصارات سان جيرمان بتعادل في الوقت القاتل بالدوري الفرنسي

أوقف ليل قطار انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، التي استمرت في المراحل الثمانية الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1 / 1 في الوقت القاتل، الأحد، بالمرحلة الـ16 للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي، التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ليعود لهز الشباك بعدما غاب عن التسجيل في مباراتي نانت بالدوري الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع مبابي سجله التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، مبتعدا بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النيجيري أكور آدامز، لاعب مونبيلييه.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز سان جيرمان، أحرز الكندي جوناثان ديفيد هدف التعادل لليل في الدقيقة السادسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا التعادل، فرط سان جيرمان في فرصة التحليق بعيدا في قمة البطولة التي توج بها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة، بعدما أصبح في جعبته 37 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس، الذي تلقى خسارة مفاجئة 1 / 3 أمام مضيفه لوهافر، السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ليل، الذي لم يتلق أي خسارة في البطولة منذ سبتمبر الماضي، إلى 28 نقطة في المركز الرابع.

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