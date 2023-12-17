كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان

أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه بحر اليابان حوالي الساعة 1038 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة جيجي برس اليابانية عن وزارة الدفاع اليابانية قولها أيضا إن صاروخا باليستيا قد تم إطلاقه من كوريا الشمالية.

ويعتقد أن الصاروخ قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية التابعة لليابان.

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي فإن الصاروخ انطلق لمسافة حوالي 570 كيلومترا. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ قطع مسافة حوالي 400 كيلومتر، ووصل إلي أقصى ارتفاع بلغ حوالي 50 كيلومترا.

وفي بيان نُشر بعد إطلاق الصاروخ مباشرة، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية باجتماع للمجموعة الاستشارية النووية الذى عُقد في واشنطن أمس الأول الجمعة، وفيه اتفقت الحكومتان الأمريكية والكورية الجنوبية على وضع قواعد توجيهية بشأن تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات النووية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز