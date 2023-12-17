منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة يشبه حمام الدم



قالت منظمة الصحة العالمية الأحد إن مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر.

وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق قسم الطوارئ في المنشأة الصحية الرئيسية في القطاع بأنه يشبه "حمام الدم".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى يوجد به المئات من الجرحى ويصله مصابون كل دقيقة ويتم خياطة الجروح على الأرض في ظل غياب أي عقار تقريبا يساعد على التخلص من الألم.

وقالت المنظمة إن أربعة مستشفيات فقط، من بين 24 مستشفى كانت تعمل في شمال غزة قبل بدء الحرب مع إسرائيل، تعمل بشكل جزئي وإن ثلاثة منها بالكاد تعمل.

وأضافت المنظمة أنها تجمع معلومات بشكل عاجل في مستشفى كمال عدوان، حيث قالت السلطات في غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت مؤخرا جرافة لتحطيم محيط موقع قالت إسرائيل إن مقاتلي حركة (حماس) يستخدمونه.

ونفت الحركة استخدام مستشفى كمال عدوان أو مستشفيات أخرى للقيام بأنشطة مسلحة.

وقالت إسرائيل أيضا إن مستشفى الشفاء، الذي احتلته في وقت سابق من الحرب، كانت تستخدمه حماس.

ويُعتقد بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا في شمال غزة بعد أن دفعت القوات الإسرائيلية معظم السكان إلى الجنوب خلال الأيام الأولى من حملة القصف والحرب البرية التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وتقول السلطات الصحية في غزة التابعة لحكومة حماس إن أكثر من 50 ألف فلسطيني أصيبوا خلال العملية الإسرائيلية في حين قتل 19 ألفا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "عشرات الآلاف" من النازحين يستخدمون مستشفى الشفاء كمأوى، وأشارت إلى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والغذاء.

ويعيش في غزة 2.3 مليون شخص، معظمهم نزحوا من منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي.

كمال عدوان

قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات النازحين إلى مستشفى كمال عدوان على مغادرته وأخرجت الجرحى والطاقم الطبي إلى باحة المستشفى.

ونقلا عن تقارير الوزارة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه "قلق للغاية" إزاء الوضع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المستشفى كانت تستخدمه حماس "مركزا للقيادة والسيطرة" وإن الجنود اعتقلوا نحو 80 مقاتلا قبل مغادرة الموقع أمس السبت. وقالت السلطات في غزة إن إسرائيل احتجزت نحو 70 من أفراد الطاقم الطبي، منهم مدير المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه رويترز جثتين مكفنتين وصبيا مصابا وسيارة مدمرة وجدرانا محطمة ومحترقة وأكواما من المتعلقات المهجورة في المستشفى. ولم تتمكن رويترز من تحديد سبب الوفاة أو الإصابات.

وقال أحمد الكحلوت، الطبيب في المستشفى،‭‭ ‬‬"اقتحموا المبنى وبدأوا يفتشوه وسحبوا الكادر واحد واحد للتحقيق، والمصابين (أيضا)".

ونشر الجيش مقطعا مصورا السبت قال إنه يظهر جنودا يطلقون النار على المستشفى ويعثرون على أسلحة مخبأة في أجهزة طبية ويعرضون عدة بنادق وقنابل يدوية.

وطالب مسؤول الصحة في غزة منير البرش بإجراء تحقيق دولي بالجريمة المتعمدة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى كمال عدوان.





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