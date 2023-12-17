ريال مدريد يهزم فياريال برباعية وينتزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتا



انتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه فياريال 4 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وتقدم الريال عن طريق جود بلينجهام في الدقيقة 25، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 54 سجل خوسيه لويس موراليس الهدف الوحيد لفياريال، فيما أضاف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.









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