بعد أن أثار مقتل رهائنها القلق بشأن سلوكها في غزة..إسرائيل تواجه دعوات جديدة لإعلان هدنة

واجهت الحكومة الإسرائيلية دعوات لوقف إطلاق النار من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين ومن محتجين في الداخل بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار، بما في ذلك ثلاثة رهائن لوحوا بعلم أبيض، مما زاد من المخاوف المتزايدة بشأن سلوكها في الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع في غزة.

ويحث المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية على استئناف المفاوضات بشأن الرهائن مع حركة حماس في غزة.

وقد تواجه إسرائيل أيضًا ضغوطًا لتقليص العمليات القتالية الكبرى عندما يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن البلاد هذا الأسبوع، حيث أعربت واشنطن عن استيائها المتزايد من سقوط ضحايا من المدنيين حتى أثناء تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستواصل القتال حتى النهاية" بهدف القضاء على حماس، التي أشعلت الحرب بهجومها في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وتعهد نتنياهو بإعادة ما يقدر بنحو 129 رهينة ما زالوا في الأسر. ومن المرجح أن يؤدي الغضب من قتل الرهائن عن طريق الخطأ إلى زيادة الضغوط عليه لتجديد المفاوضات بوساطة قطرية مع حماس بشأن مبادلة المزيد من الأسرى المتبقين بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وفي إسرائيل، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى "هدنة فورية" تهدف إلى الإفراج عن المزيد من الرهائن، وإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى غزة والتحرك نحو "بداية حل سياسي".قالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق إن أحد موظفيها قتل في غارة إسرائيلية على منزل في رفح يوم الأربعاء.

ودانت الوزارة الغارة التي قالت إنها قتلت عدة مدنيين وطالبت بتوضيح من السلطات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، دعا وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف "مستدام" لإطلاق النار، قائلين "لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين".

كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز البريطانية: "لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين".

من المقرر أن يسافر وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل لمواصلة المناقشات حول جدول زمني لإنهاء المرحلة الأكثر كثافة في الحرب. تحدث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون عن الانتقال إلى ضربات أكثر استهدافا تهدف إلى قتل قادة حماس وإنقاذ الرهائن، بدون أن يحددوا توقيت حدوث ذلك.

في الأثناء، نصب عشرات المتظاهرين خياماً خارج وزارة الدفاع في تل أبيب يوم السبت، قائلين إنهم سيبقون حتى تستأنف الحكومة استضافة المفاوضات مع حماس.

وقالت حماس إنه لن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى حتى انتهاء الحرب، وأنها ستطالب في المقابل بالإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك نشطاء بارزون.

أفرجت حماس عن أكثر من 100 من بين أكثر من 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين خلال وقف قصير لإطلاق النار في نوفمبر. كان جميع المفرج عنهم تقريبًا من كلا الجانبين من النساء والقصر. أنقذت إسرائيل رهينة واحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه اكتشف نفقا كبيرا في غزة بالقرب من معبر مزدحم إلى إسرائيل، مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية فشل المراقبة الإسرائيلية في كشف مثل هذه الاستعدادات الهجومية الواضحة من قبل حماس.

تحقيقات إسرائيلية

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، يوم السبت، إن الرهائن القتلى الثلاثة - الذين أطلق جنود النار عليهم عن طريق الخطأ - حاولوا الإشارة إلى أنهم لا يشكلون أي خطر.

هذا أول اعتراف إسرائيلي من نوعه بإيذاء الرهائن خلال حرب تقول الحكومة إن من أهم أهدافها إنقاذ أرواح الرهائن.

وقتل الرهائن الثلاثة، وجميعهم شباب في العشرينيات من العمر، يوم الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية قتالا ضاريا مع مسلحي حماس.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن سلوك الجنود كان مخالفا لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش، وإنه يجري التحقيق في الحادث على أعلى مستوى.

وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتتهم حماس باستخدامهم كـ"دروع بشرية".

لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوقية اتهموا القوات الإسرائيلية مرارا بتعريض حياة المدنيين للخطر وإطلاق النار على الذين لا يشكلون تهديدا عليها، سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف منذ بداية الحرب.

ودعا البابا فرنسيس يوم الأحد إلى السلام، قائلا إن "المدنيين العزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع أبرشية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون بل عائلات وأطفال ومرضى من ذوي الإعاقة وراهبات".

جاءت تصريحاته بعد أن قالت البطريركية اللاتينية في القدس إن امرأتين مسيحيتين في مجمع كنيسة في غزة قتلتا بنيران قناص إسرائيلي.

وقالت النائبة البريطانية ليلى موران إن العديد من أفراد الأسر كانوا من بين المئات الذين لجأوا إلى المجمع.

وأكدت: "هذه كنيسة. إنه أسبوع قبل عيد الميلاد. هذا هو زمن المجيء. هذا وقت مهم في التقويم الديني للعائلة المسيحية. وأكدت أن هناك قناصًا يقتل النساء ويطلق النار على الأطفال".

في غزة، قال سكان محليون في عدة مناسبات إن الجنود الإسرائيليين فتحوا النار عندما حاول مدنيون الفرار.

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