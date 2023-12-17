الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الرهائن القتلى الإسرائيليين



أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إنه عثر على لافتات مكتوب عليها باللغة العبرية "أنقذوا أرواحنا" و"النجدة، ثلاث رهائن" على جدران مبنى في غزة كان يختبئ فيه ثلاث رهائن إسرائيليين قتلوا عن طريق الخطأ.

ووزع الجيش صورا للافتات قماشية بيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر، باستخدام بقايا طعام على الأرجح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن اللافتات كانت معلقة على مبنى يبعد نحو 200 متر من المكان الذي أُطلقت فيه النار على الرهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن الرهائن الثلاث الذين قُتلوا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة هم يوتام حاييم وألون شامريز، اللذان اختطفا من تجمع كفار عزة السكني، وسامر الطلالقة المختطف من تجمع نير عام القريب.

وأضاف أنهم رفعوا راية بيضاء وكانوا عراة الصدر عند إطلاق النار عليهم، وهو ما يتعارض مع قواعد الاشتباك الإسرائيلية.

وطلب قائد الجيش الإسرائيلي من القوات الموجودة داخل غزة عدم تكرار هذا الخطأ. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الواقعة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "ماذا لو خرج اثنان من سكان غزة براية بيضاء للاستسلام، هل نطلق النار عليهما؟ بالتأكيد لا".

وأضاف في مقطع مصور وزعه الجيش "حتى أولئك الذين يقاتلوننا، إذا ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم، فإننا نعتقلهم ولا نطلق النار عليهم".

وبعد دفن شامريز الأحد وقفت والدته ديكلا بجانب نعشه المغطى بالعلم.

وقالت بينما كان العديد من أفراد العائلة والأصدقاء يبكون "يا بني، كنت شخصا قويا وجادا وذكيا. كنت بطلا. لقد بقيت حيا 70 يوما في الجحيم. أعلم أنك كنت تشعر بنا طوال الوقت كما كنا نشعر بك. في لحظة أخرى، وكنت ستكون بين ذراعي".

وأطلقت حماس سراح أكثر من 100 من النساء والأطفال والأجانب في اتفاق أبرم في أواخر نوفمبر .

وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة رهائن آخرين.

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