سوريا: إصابة عسكريين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية إن "عدوانا إسرائيليا بالصواريخ" استهدف، مساء الأحد، نقاطا عدة بريف دمشق، وأصاب عسكريين بجروح.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إنه في حدود الساعة 22.05 مساء اليوم نفذت إسرائيل "عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها".

وأوضح المصدر العسكري أن القصف الإسرائيلي أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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