البيت الأبيض: تصريحات ترامب ضد المهاجرين فاشية وتحريضية



استهدف البيت الأبيض الأحد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لقوله إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، مصورا تعليقاته على أنها "خطاب فاشي تحريضي يمثل لعنة على الديمقراطية الأمريكية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان: "ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأمريكيين وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأدلى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، بهذا التعليق أمس السبت في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال: " من جميع أنحاء العالم ، يأتون إلى بلدنا .. من أفريقيا ومن آسيا .. من جميع أنحاء العالم .. إنهم يتدفقون على بلادنا".

واستخدم ترامب نفس العبارة في منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلا إن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد "تسمم دماء بلادنا".

وذكر بيتس في رد البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن "قادتنا يتحملون مسؤولية جمع البلاد حول قيمنا المشتركة".

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