Monday, 18 December 2023 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: تصريحات ترامب ضد المهاجرين فاشية وتحريضية

12/17/2023 7:29:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استهدف البيت الأبيض الأحد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لقوله إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، مصورا تعليقاته على أنها "خطاب فاشي تحريضي يمثل لعنة على الديمقراطية الأمريكية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان: "ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأمريكيين وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأدلى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، بهذا التعليق أمس السبت في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال: " من جميع أنحاء العالم ، يأتون إلى بلدنا .. من أفريقيا ومن آسيا .. من جميع أنحاء العالم .. إنهم يتدفقون على بلادنا".

واستخدم ترامب نفس العبارة في منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلا إن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد "تسمم دماء بلادنا".

وذكر بيتس في رد البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن "قادتنا يتحملون مسؤولية جمع البلاد حول قيمنا المشتركة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17122023000110011019ID1107612938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث