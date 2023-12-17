المخابرات الأوكرانية: اكتشاف أجهزة تجسس في مقر قيادة الجيش الأوكراني

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية الأحد أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".

وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة إكس أن "الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلا".

وأعلنت فتح تحقيق في "استخدام غير مشروع لوسائل تقنية خاصة لتلقي معلومات"، من دون كشف أي تفاصيل حول مصدر هذا الجهاز.

وأوضحت الاستخبارات أن "الجهاز الذي عُثر عليه لم يكن في وضعية تشغيلية. ولم يتم العثور على أي جهاز لتخزين البيانات أو للإرسال الصوتي عن بعد"، معلنة أن الجهاز "سيتم إرساله لتفحّصه".

بصفته قائد القواد المسلّحة الأوكرانية، زالوجني هو من يقرر سير المعارك على الجبهة، بإمرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

في الأشهر الأخيرة أفادت وسائل إعلام أوكرانية وأجنبية بتصاعد التوترات بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم المضاد الذي شنّته القوات الأوكرانية في الصيف وتراجع الدعم الغربي.





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