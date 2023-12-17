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رئيس المجلس الوطني للفنون: نهضة مباركة في عهد الملك حققت الحياة الكريمة والرخاء

12/17/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬الى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالغ‭ ‬التهاني‭ ‬وعظيم‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالنهضة‭ ‬المباركة‭ ‬والمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬للإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬الرخاء‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬التبريكات‭ ‬والتهاني‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬النيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬النهضة‭ ‬الشاملة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬للوطن‭ ‬والخير‭ ‬للمواطنين‭ ‬باعتبارهم‭ ‬المحور‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬حوله‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬التزامًا‭ ‬منه‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬فإنه‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الفنية‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬والثقافي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اضطلاع‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إبداعات‭ ‬وإنجازات‭ ‬وتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬المتنوعة‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬أفراحها‭ ‬وازدهارها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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