رئيس المجلس الوطني للفنون: نهضة مباركة في عهد الملك حققت الحياة الكريمة والرخاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالغ التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، مشيدا بالنهضة المباركة والمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم والتي حققت للإنسان البحريني الرخاء والحياة الكريمة وعززت من مكانة المملكة في المحافل الدولية.
وأعرب الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة عن أسمى التبريكات والتهاني لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبات الوطنية الغالية، منوها بالجهود النيرة التي يبذلها سموه من أجل ترسيخ دعائم النهضة الشاملة وبما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين لتحقيق الازدهار للوطن والخير للمواطنين باعتبارهم المحور الذي تدور حوله مساعي التنمية والتطوير.
وأكد: «إن المجلس الوطني للفنون التزامًا منه بتوجيهات جلالة الملك المعظم، فإنه مستمر في تنفيذ الخطط والبرامج الفنية الكفيلة بالتعبير عن الوجه الحضاري والثقافي لمملكة البحرين من خلال اضطلاع الفنانين البحرينيين بدورهم في تسليط الضوء على ما تتمتع به المملكة من إبداعات وإنجازات وتطور من خلال أعمالهم الفنية المتنوعة»، داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها الكريم أفراحها وازدهارها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
كلمات دالة
MENAFN17122023000055011008ID1107612933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.