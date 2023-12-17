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مستشار الملك يهنئ بالأعياد الوطنية

12/17/2023 7:25:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬عديدة،‮
‬‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬تنموية‭ ‬وتطور‭ ‬حضاري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ونهجة‭ ‬السديد،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ويرعاه‭ ‬ويوفقه‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وموفور‭ ‬العافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬وعلى‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والرخاء‭.‬

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