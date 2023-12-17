مستشار الملك يهنئ بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأعرب المستشار الحمر عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة وشعبها الوفي من منجزات ومكتسبات عديدة،
وما تشهده من نهضة تنموية وتطور حضاري كبير في المجالات كافة، وما تحظى به من مكانة رفيعة في محيطها الإقليمي والدولي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ونهجة السديد، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويرعاه ويوفقه ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
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