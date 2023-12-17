((رئيس ديوان الرقابة)) يهنئ القيادة بالأعياد الوطنية

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬نجدد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأغر‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‮»‬،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعبا‭ ‬وهي‭ ‬تنعم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والعزة‭ ‬والرخاء‭.‬

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