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((رئيس ديوان الرقابة)) يهنئ القيادة بالأعياد الوطنية

12/17/2023 7:25:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬‏صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬نجدد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأغر‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‮»‬،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعبا‭ ‬وهي‭ ‬تنعم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والعزة‭ ‬والرخاء‭.‬

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