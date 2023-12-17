((رئيس ديوان الرقابة)) يهنئ القيادة بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
– رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وقال الشيخ أحمد بن محمد: «نجدد في هذا اليوم الأغر العهد والولاء»، معبراً عن اعتزازه وفخره بالإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات الوطنية العزيزة على مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبا وهي تنعم بمزيد من الرفعة والعزة والرخاء.
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