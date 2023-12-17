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تحفظ حكومي على طلب نيابي بدعم المؤسسات المتأثرة بالأزمة الأوكرانية

12/17/2023 7:25:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬نتيجة‭ ‬للتداعيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬المنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ولفتت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬مستعجل‭ ‬بدراسة‭ ‬حزمة‭ ‬دعم‭ ‬مالية‭ ‬للشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للمنشآت‭ ‬المتعثرة‭ ‬لتداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬سيحول‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الصندوق،‭ ‬وسيؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬وموظفيهم‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬وقفه‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬نشوء‭ ‬أزمات‭ ‬عمالية‭ ‬ومشاكل‭ ‬البطالة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬قام‭ ‬صندوق‭ ‬تمكين‭ ‬بإيقاف‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المختلفة‭ ‬وصب‭ ‬تركيزه‭ ‬وسيولته‭ ‬المالية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفة‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬63‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬استفادت‭ ‬منع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬184‭ ‬منشأة‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬1600‭ ‬بحريني‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬قام‭ ‬بإقرار‭ ‬خطته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للأعوام‭ ‬2021‭-‬2025‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬وتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬16‭ ‬برنامجا‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التمويلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬للبدء‭ ‬بمشاريعها‭ ‬وكذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬للتوسع‭ ‬والنمو‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬واعدة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬منشأة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وما‭ ‬يفوق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬خلال‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬يفوق‭ ‬8400‭ ‬فرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والذي‭ ‬بدروه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتوسع‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتحولها‭ ‬الرقمي‭ ‬وخلق‭ ‬أثر‭ ‬اقتصادي‭.‬

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