88.6% نسبة البحرنة في شركة ممتلكات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬مساعيها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬تسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬ومستمر‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لشغل‭ ‬كافة‭ ‬المناصب‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬ما‭ ‬تتطلبه‭ ‬سياسة‭ ‬استثمارات‭ ‬الشركة‭ ‬وخططها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتوسعية‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬ومهارات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أسست‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬نيابي‭ ‬بشأن‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬بالشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬المملوكة‭ ‬للحكومة‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬فيها‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬وجميع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬الحكومة‭ ‬فيها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬رأسمالها‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المحددة‭ ‬لها،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجاوز‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬منها‭ ‬بمراحل‭ ‬متقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانا‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬88‭.‬6 % ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬12000‭ ‬وظيفة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬عمدت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وإحلالهم‭ ‬محل‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الشركة‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاعي‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬والتخصصية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬أولوية‭ ‬التوظيف‭ ‬بكافة‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬تكون‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الاستثناءات‭ ‬التي‭ ‬تحتمها‭ ‬طبيعة‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬وضرورات‭ ‬العمل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬مفصلية‭ ‬تطمح‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عملياتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

وتطرقت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تنتهجه‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬كخيار‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬والقيادية‭ ‬والهندسية‭ ‬والفنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬بجانب‭ ‬قطاعي‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬لتدريب‭ ‬وإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالشركة‭ ‬لتقلد‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والإدارية‭ ‬بها‭.‬

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