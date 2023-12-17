الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة مملكة البحرين في القاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نقلت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬ولجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬السفيرة‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وللسفيرة‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬الجديدة‭. ‬وأعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزينة‭ ‬زينل‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬سفيرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بينهما،‭ ‬والتي‭ ‬تزداد‭ ‬تأصلا‭ ‬ورسوخا‭ ‬بمر‭ ‬السنوات،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬طفرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وحرصهما‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬والتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬الشقيقة‭.‬

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