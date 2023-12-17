الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفيرة مملكة البحرين في القاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صباح أمس بقصر الاتحادية، أوراق اعتماد فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقد نقلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياتهما لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، كلف فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السفيرة بنقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وللسفيرة كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. وأعربت السفيرة فوزينة زينل عن اعتزازها بأن تكون سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي تزداد تأصلا ورسوخا بمر السنوات، منوهة إلى عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما الدائم على توطيد أواصر هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق الخير والنماء والتقدم لمملكة البحرين ومصر الشقيقة.
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