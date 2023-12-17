عاهل البلاد يعود إلى أرض الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عاد -بحفظ الله ورعايته- حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الى أرض الوطن أمس قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد أن قدم التعازي إلى أخيه
صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وكان جلالته قد غارد أرض الوطن في وقت سابق من يوم أمس متوجها الى دولة الكويت الشقيقة.
رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل الترحال.
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