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عاهل البلاد يعود إلى أرض الوطن

12/17/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد‭ -‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬ورعايته‭- ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬أمس‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬التعازي‭ ‬إلى‭ ‬أخيه
صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬

وكان‭ ‬جلالته‭ ‬قد‭ ‬غارد‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

رافقت‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬الترحال‭.‬

كلمات دالة

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