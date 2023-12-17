المركز العربي للإعلام الإلكتروني بالبحرين يقيم مهرجان الشعراء الخليجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، وتحت شعار قائد وشعب فرحة وطن وبالتعاون مع شركة حلول الجودة للاستشارات، نظم المركز العربي للإعلام الإلكتروني بمملكة البحرين مهرجان الشعراء الإعلامي الخليجي الأول بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وذلك يوم الخميس الماضي.
وفي افتتاح المهرجان رفع المحافظ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مقرونة بالأمنيات الصادقة بأن يعم الأمن والأمان، والتقدم والرخاء، مملكتنا الغالية، وكل دول مجلس التعاون الشقيقة، كما نقل للحضور والمشاركين، تحيات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتمنياته لهم التوفيق والسداد، مشيداً بمشاركة الشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي، عبر فضاء الاتصال المرئي، للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، عبر فضاء الشعر والقصيد، شاكراً لهم حرصهم على المشاركة للتعبير عن مشاعرهم الفياضة تجاه وطنهم الثاني مملكة البحرين.
من جانبه اشاد ممثل المركز العربي للإعلام الإلكتروني إبراهيم النايم بالجهود المبذولة، شاكراً راعي المهرجان، السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، على الرعاية الكريمة للأمسية الشعرية الأولى من نوعها، مقدماً التحية للمشاركين، معرباَ عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، مشيداً بالإنجازات التي تحققت على أرض الوطن في هذا العهد الزاهر، مؤكداً أهمية الاحتفال
بالمناسبات الوطنية، للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن.
واستضاف المهرجان العديد من الشعراء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كل من الشاعرة سعاد الكواري من دولة قطر، والشاعرة الدكتورة ميثاء الكعبي من دولة الامارات، والشاعر محمد الجراح الشمري من المملكة العربية السعودية والشاعر حزام الشمري من دَولة الكويت، والشاعر مطر البريكي من سلطنة عمان، وأدارت المهرجان والعرافة الشاعرة (شموخ البحرين) زهرة رحيمي من مملكة البحرين.
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