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المركز العربي للإعلام الإلكتروني بالبحرين يقيم مهرجان الشعراء الخليجي

12/17/2023 7:25:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور،‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وتحت‭ ‬شعار‭ ‬قائد‭ ‬وشعب‭ ‬فرحة‭ ‬وطن‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬حلول‭ ‬الجودة‭ ‬للاستشارات،‭ ‬نظم‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مهرجان‭ ‬الشعراء‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬رفع‭ ‬المحافظ‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬مقرونة‭ ‬بالأمنيات‭ ‬الصادقة‭ ‬بأن‭ ‬يعم‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬للحضور‭ ‬والمشاركين،‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمشاركة‭ ‬الشعراء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬عبر‭ ‬فضاء‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع،‭ ‬عبر‭ ‬فضاء‭ ‬الشعر‭ ‬والقصيد،‭ ‬شاكراً‭ ‬لهم‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬الفياضة‭ ‬تجاه‭ ‬وطنهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اشاد‭ ‬ممثل‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إبراهيم‭ ‬النايم‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة،‭ ‬شاكراً‭ ‬راعي‭ ‬المهرجان،‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور،‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للأمسية‭ ‬الشعرية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬مقدماً‭ ‬التحية‭ ‬للمشاركين،‭ ‬معرباَ‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتفال
بالمناسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن‭. ‬

واستضاف‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشاعرة‭ ‬سعاد‭ ‬الكواري‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬والشاعرة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ميثاء‭ ‬الكعبي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬والشاعر‭ ‬محمد‭ ‬الجراح‭ ‬الشمري‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والشاعر‭ ‬حزام‭ ‬الشمري‭ ‬من‭ ‬دَولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والشاعر‭ ‬مطر‭ ‬البريكي‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وأدارت‭ ‬المهرجان‭ ‬والعرافة‭ ‬الشاعرة‭ (‬شموخ‭ ‬البحرين‭) ‬زهرة‭ ‬رحيمي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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