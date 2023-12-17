بوتين يتعهد بجعل روسيا ((قوة سيادية مكتفية ذاتيا)) في مواجهة الغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بجعل‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬سيادية‭ ‬ومكتفية‭ ‬ذاتيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغرب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬مارس‭ ‬لتمديد‭ ‬حكمه‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وبوتين‭ ‬مرشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭ ‬حقيقية،‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬ونيف‭ ‬من‭ ‬شنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ووصل‭ ‬بوتين‭ ‬البالغ‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬جيل‭ ‬روسي‭ ‬كامل‭ ‬زعيما‭ ‬غيره‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يمدد‭ ‬الاقتراع‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ويمنحه‭ ‬إمكان‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2036‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬لحزب‭ ‬روسيا‭ ‬الموحدة‭ ‬الحاكم‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬وألا‭ ‬ننسى‭ ‬أبدا‭ ‬ونقول‭ ‬لأطفالنا‭: ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬قوة‭ ‬سيادية‭ ‬ومكتفية‭ ‬ذاتيا،‭ ‬وإما‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬سيجعل‭ ‬‮«‬السيادة‮»‬‭ -‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬فضفاض‭- ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لولايته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭. ‬وأضاف‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تصفيق‭ ‬أعضاء‭ ‬روسيا‭ ‬الموحدة‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نتخذ‭ ‬قراراتنا‭ ‬إلا‭ ‬بأنفسنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نصائح‭ ‬أجنبية‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لروسيا‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬مثل‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬عن‭ ‬سيادتها‭ ‬مقابل‭ ‬بعض‭ (‬النقانق‭) ‬وتصبح‭ ‬تابعة‭ ‬لطرف‭ ‬ما‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقد‭ ‬دعم‭ ‬حزب‭ ‬روسيا‭ ‬الموحدة‭ ‬ترشيح‭ ‬بوتين‭ ‬بالإجماع،‭ ‬وألقى‭ ‬زعماء‭ ‬الحزب‭ ‬وشخصيات‭ ‬عامة‭ ‬خطابات‭ ‬تأييد‭ ‬له‭. ‬ويرأس‭ ‬الحزب‭ ‬ديمتري‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬الكرملين‭. ‬وأصبح‭ ‬مدفيديف‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المسؤولين‭ ‬تشدداً‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وتأتي‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حملة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬شتاء‭ ‬آخر،‭ ‬مع‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وسط‭ ‬حظر‭ ‬انتقاد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬

وتؤكد‭ ‬روسيا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بالضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الغربية‭. ‬واتهم‭ ‬بوتين‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬مشاكل‭ ‬داخلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬متداركا‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التكتيكات‭ ‬لم‭ ‬تنجح‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬لنفعله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالح‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬مهام‭ ‬تاريخية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬دعونا‭ ‬ندافع،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي،‭ ‬عن‭ ‬سيادة‭ ‬روسيا‭ ‬وحريتها‭ ‬وأمنها‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عزيز‭ ‬علينا‭: ‬تاريخنا‭ ‬وثقافتنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬وتقاليدنا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدفيديف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬زعيما‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬بلادنا‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أعداء‭ ‬خطيرين‭ ‬وخبيثين‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وأشاد‭ ‬بقدرة‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬الضغوط‭ ‬الهائلة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تصرفات‭ ‬خصومنا‭ ‬هو‭ ‬صمود‭ ‬المجتمع‭ ‬الروسي‭ ‬ووحدته‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬سيتيح‭ ‬له‭ ‬‮«‬التغلب‭ ‬أخيرا‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‮»‬‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬أبتي‭ ‬علاء‭ ‬الدينوف‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬أحمد‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬لنظام‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف‭ ‬في‭ ‬الشيشان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وهبنا‭ ‬الله‭ ‬قائداً‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬الروس،‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أنفسنا‭ ‬بدونه‮»‬‭. ‬

وسيجري‭ ‬التصويت‭ ‬وسط‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ضد‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬ويقضي‭ ‬المعارض‭ ‬السياسي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبوتين‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬19‭ ‬عاماً‭. ‬ودق‭ ‬حلفاء‭ ‬نافالني‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬ورجحوا‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬آخر‭. ‬ويقول‭ ‬فريقه‭ ‬إن‭ ‬نقله‭ ‬تم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬بوتين‭. ‬