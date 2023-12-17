وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إسرائيل إلى هدنة ((فورية)) في غزة و((خفض التصعيد)) مع لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬فورية‭ ‬ومستدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القصف‭ ‬المتبادل‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وتواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬دعوات‭ ‬متزايدة‭ ‬لهدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الارتفاع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭). ‬

وأعربت‭ ‬كولونا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬البالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مطالبة‭ ‬بـ«هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬فورية‭ ‬ومستدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬وجوب‭ ‬عدم‭ ‬نسيان‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وتطرقت‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬جنسي‭ ‬يُتهم‭ ‬عناصر‭ ‬حماس‭ ‬بارتكابها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬وقالت‭ ‬كولونا‭ ‬‮«‬من‭ ‬نافل‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬تصدّق‭ ‬كلمات‭ ‬هؤلاء‭ ‬النسوة‭ ‬الضحايا‭... ‬اللواتي‭ ‬اضطررن‭ ‬لاختبار‭ ‬عمليات‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والتشويه‭ ‬هذه‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬كولونا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬كوهين،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

ونددت‭ ‬كولونا‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬قرية‭ ‬قرب‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬بالعنف‭ ‬الذي‭ ‬يرتكبه‭ ‬المستوطنون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬والذي‭ ‬‮«‬يقوض‭ ‬احتمالات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬كولونا‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أعمال‭ ‬خطيرة‭ ‬تقوض‭ ‬احتمالات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬وتضعف‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويمكنها‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬تطورات‭ ‬جديدة‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تزور‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بيروت‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬تبادلا‭ ‬للقصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬ويؤكد‭ ‬الحزب‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬ونقاط‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حدودية،‭ ‬وتردّ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬يطال‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬ومدنية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

ويشدد‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أن‭ ‬عملياته‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬و«المقاومة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬التوتر‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬محور‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬كولونا‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقالت‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬التصعيد‭ ‬يبقى‭ ‬قائما‭... ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬خرجت‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أحد،‭ ‬وأقول‭ ‬ذلك‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الحذر‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬كوهين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بإمكان‭ ‬فرنسا‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬ايجابي‭ ‬ومهم‭ ‬لمنع‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ (‬إسرائيل‭) ‬أي‭ ‬نية‭ ‬لفتح‭ ‬جبهة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭ ‬الشمالية،‭ ‬لكننا‭ ‬سنقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لحماية‭ ‬مواطنينا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ضمان‭ ‬أمنهم‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬،‭ ‬و«الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬هي‭ ‬إجبار‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬طريقتان‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭: ‬إما‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬وإما‭ ‬بالقوة‮»‬‭.

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وكان‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عن‭ ‬الحدود‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يريدون‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬سحب‭ ‬مقاتلي‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ (‬‮«‬قوة‭ ‬الرضوان‮»‬‭)‬،‭ ‬والأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬