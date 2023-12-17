الأهلي للتخلص من العقدة البرازيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬العقدة‭ ‬البرازيلية‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬فلوميننسي‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬مشاركاته‭ ‬العشر‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬والتي‭ ‬ستتغير‭ ‬صيغتها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقاً،‭ ‬انتهى‭ ‬مشوار‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬أندية‭ ‬برازيلية‭.‬

ففي‭ ‬2006‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬بالخسارة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬تخطى‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ثم‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كورثنيانز‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بالميراس‭ ‬0‭-‬2‭.‬

ويمني‭ ‬العملاق‭ ‬الإفريقي‭ ‬النفس‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعنويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬جداً‭ ‬للاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬المضيف‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬متقدمين‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬كي‭ ‬يتخطى‭ ‬فلوميننسي،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬التاريخي‭ ‬بلقب‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭.‬

وبعد‭ ‬انفراده‭ ‬مجدداً‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬13‭) ‬الذي‭ ‬تشاركه‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬إيميليانو‭ ‬تادي،‭ ‬كان‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬انجاز‭ ‬جديد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬إذ‭ ‬عادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة‭ ‬والسعودي‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كأفضل‭ ‬هدافين‭ ‬عرب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬برفعه‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد،‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬شحات‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ولاعبوه‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬الكبرى،‭ ‬نادي‭ ‬لاتحاد‭ ‬كبير‭ ‬ونحن‭ ‬نحترمه‭. ‬فزنا‭ ‬عليهم‭ ‬لأننا‭ ‬استعدينا‭ ‬جيداً،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أبارك‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬آزرتنا‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ولعائلتي‭ ‬وزوجتي‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬تطرق‭ ‬زميله‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬فلوميننسي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تابعناهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ونعلم‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة،‭ ‬لكننا‭ ‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نمتلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬ومواصلة‭ ‬رحلتنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ ‬النادي،‭ ‬بدا‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬متحفزاً‭ ‬جداً‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬فلوميننسي‭ ‬لأن‭ ‬طموحاته‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬وإدارة‭ ‬النادي‭ ‬هدفهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬المنافسة‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬عاشور‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬انسجم‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬بفضل‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬له،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وجد‭ ‬حباً‭ ‬ودعماً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولم‭ ‬يشعر‭ ‬مطلقاً‭ ‬أنه‭ ‬غريب‭ ‬عنهم‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الزمالك‭ ‬سابقاً‭ ‬إن‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬خاضها‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته،‭ ‬ويركز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬الوصول‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬





خبرة‭ ‬مارسيلو‭ ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬فلوميننسي‭ ‬يخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬فإنه‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعباً‭ ‬خبيراً‭ ‬فيها‭ ‬بشخص‭ ‬الظهير‭ ‬المخضرم‭ ‬مارسيلو‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أعوام‭ ‬2014‭ ‬و2016‭ ‬و2017‭ ‬و2018‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وعاد‭ ‬ابن‭ ‬الـ35‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬بداياته‭ ‬الكروية‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ليضيفه‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬خزائنه‭ ‬الممتلئة‭ ‬بالكؤوس،‭ ‬أبرزها‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬كشف‭ ‬مارسيلو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬طفولته‭ ‬الى‭ ‬المجد‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬له‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الحلم‭ ‬كان‭ ‬بعيدًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬بطولة‭ ‬كاريوكا،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬كنا‭ ‬سنبدأ‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭. ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مبكراً‭ ‬جداً‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬حلم‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬ – ‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬ – ‭ ‬بالفوز‭ ‬بكوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬بصراحة،‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬بعيداً‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربة‭ ‬الفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬رائعاً‭. ‬كل‭ ‬لقب‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬فزت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬طعم‭ ‬مختلف‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬والفوز‭ ‬بها‭ ‬جميعاً‭. ‬والآن‭ ‬سيكون‭ ‬للفوز‭ ‬طعم‭ ‬خاص‭ ‬لأني‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬طفولتي‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬حذر‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرقاً‭ ‬أخرى‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أخبركم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنفوز‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نبدأ‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بعد،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬نقاط‭ ‬القوة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الإيمان‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬مارسيلو‭ ‬عن‭ ‬الخصم‭ ‬الأكبر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لديهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬ومدرب‭ ‬رائع‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬كانوا‭ ‬يقدمون‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬سيكونون‭ ‬دائماً‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ (‬للفوز‭ ‬باللقب‭). ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‮»‬‭.‬