Monday, 18 December 2023 05:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي للتخلص من العقدة البرازيلية

12/17/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬العقدة‭ ‬البرازيلية‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬فلوميننسي‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬مشاركاته‭ ‬العشر‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬والتي‭ ‬ستتغير‭ ‬صيغتها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقاً،‭ ‬انتهى‭ ‬مشوار‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬أندية‭ ‬برازيلية‭.‬

ففي‭ ‬2006‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬بالخسارة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬تخطى‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ثم‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كورثنيانز‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بالميراس‭ ‬0‭-‬2‭.‬

ويمني‭ ‬العملاق‭ ‬الإفريقي‭ ‬النفس‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعنويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬جداً‭ ‬للاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬المضيف‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬متقدمين‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬كي‭ ‬يتخطى‭ ‬فلوميننسي،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬التاريخي‭ ‬بلقب‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭.‬

وبعد‭ ‬انفراده‭ ‬مجدداً‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬13‭) ‬الذي‭ ‬تشاركه‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬إيميليانو‭ ‬تادي،‭ ‬كان‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬انجاز‭ ‬جديد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬إذ‭ ‬عادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬مواطنه‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة‭ ‬والسعودي‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كأفضل‭ ‬هدافين‭ ‬عرب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬برفعه‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬الاتحاد،‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬شحات‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ولاعبوه‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬الكبرى،‭ ‬نادي‭ ‬لاتحاد‭ ‬كبير‭ ‬ونحن‭ ‬نحترمه‭. ‬فزنا‭ ‬عليهم‭ ‬لأننا‭ ‬استعدينا‭ ‬جيداً،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أبارك‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬آزرتنا‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ولعائلتي‭ ‬وزوجتي‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬تطرق‭ ‬زميله‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬فلوميننسي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تابعناهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ونعلم‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة،‭ ‬لكننا‭ ‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نمتلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬ومواصلة‭ ‬رحلتنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ ‬النادي،‭ ‬بدا‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬متحفزاً‭ ‬جداً‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬فلوميننسي‭ ‬لأن‭ ‬طموحاته‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬وإدارة‭ ‬النادي‭ ‬هدفهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬المنافسة‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬عاشور‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬انسجم‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬بفضل‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬له،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وجد‭ ‬حباً‭ ‬ودعماً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولم‭ ‬يشعر‭ ‬مطلقاً‭ ‬أنه‭ ‬غريب‭ ‬عنهم‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الزمالك‭ ‬سابقاً‭ ‬إن‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬خاضها‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته،‭ ‬ويركز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬حلم‭ ‬الوصول‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬


خبرة‭ ‬مارسيلو‭ ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬فلوميننسي‭ ‬يخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬فإنه‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعباً‭ ‬خبيراً‭ ‬فيها‭ ‬بشخص‭ ‬الظهير‭ ‬المخضرم‭ ‬مارسيلو‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أعوام‭ ‬2014‭ ‬و2016‭ ‬و2017‭ ‬و2018‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وعاد‭ ‬ابن‭ ‬الـ35‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬بداياته‭ ‬الكروية‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ليضيفه‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬خزائنه‭ ‬الممتلئة‭ ‬بالكؤوس،‭ ‬أبرزها‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬كشف‭ ‬مارسيلو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬طفولته‭ ‬الى‭ ‬المجد‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬له‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الحلم‭ ‬كان‭ ‬بعيدًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬بطولة‭ ‬كاريوكا،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬كنا‭ ‬سنبدأ‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭. ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مبكراً‭ ‬جداً‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬حلم‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬ ‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬ ‭ ‬بالفوز‭ ‬بكوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬بصراحة،‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬بعيداً‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربة‭ ‬الفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬رائعاً‭. ‬كل‭ ‬لقب‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬فزت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬طعم‭ ‬مختلف‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬والفوز‭ ‬بها‭ ‬جميعاً‭. ‬والآن‭ ‬سيكون‭ ‬للفوز‭ ‬طعم‭ ‬خاص‭ ‬لأني‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬طفولتي‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬حذر‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرقاً‭ ‬أخرى‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أخبركم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنفوز‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نبدأ‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بعد،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬نقاط‭ ‬القوة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الإيمان‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬مارسيلو‭ ‬عن‭ ‬الخصم‭ ‬الأكبر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لديهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬ومدرب‭ ‬رائع‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬كانوا‭ ‬يقدمون‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬سيكونون‭ ‬دائماً‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ (‬للفوز‭ ‬باللقب‭). ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‮»‬‭.‬

MENAFN17122023000055011008ID1107612921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث