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ليفركوزن يواصل مغامرته بنجاح وكاين يُعيد إلى بايرن هيبته

12/17/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ليفركوزن‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬واصل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مغامرته‭ ‬نحو‭ ‬لقبه‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬بنجاح،‭ ‬باكتساحه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬أعاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الى‭ ‬هيبته‭ ‬بثنائية‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬سجّل‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭ (‬14‭) ‬والهولندي‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونغ‭ (‬51‭) ‬وفلوريان‭ ‬فيرتس‭ (‬57‭) ‬اهداف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أكرم‭ ‬وفادة‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وعزز‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬صدارته‭ ‬برصيد‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬سيخوضها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نفز‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬بعد‭. ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬عام،‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬أحد‭ ‬بأي‭ ‬شيء،‭ ‬خاصة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري”‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬ثم‭ ‬نذهب‭ ‬في‭ ‬إجازة،‭ ‬حيث‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‭ ‬فيما‭ ‬نفعله‭. ‬ثم‭ ‬سنعود‭ ‬ونستعد‭ ‬لبقية‭ ‬الموسم”‭. ‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬15‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬اي‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬بوندسليغا،‭ ‬رافعا‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬سوى‭ ‬14‭ ‬دقيقة‭ ‬لتأكيد‭ ‬نيتهم‭ ‬بكسب‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬اخرى،‭ ‬فافتتح‭ ‬هدافهم‭ ‬بونيفاس‭ ‬التسجيل‭ ‬اثر‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬بسرعة‭ ‬نحو‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسدّد‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭.‬

وحاول‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الصمود‭ ‬امام‭ ‬ماكينة‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ثاني‭ ‬افضل‭ ‬فريق‭ ‬هجومي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬بايرن،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وضغط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬فحقّق‭ ‬مُراده‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فريمبونغ‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬كرة‭ ‬سددها‭ ‬اولا‭ ‬بونيفاس‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬فرانكفورت‭ ‬كيفن‭ ‬تراب‭ (‬51‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعزّز‭ ‬فيرتس‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬اخرى‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬المتألق‭ ‬بونيفاس‭ (‬57‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬أليانز‭ ‬أرينا،‭ ‬استعاد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬هيبته‭ ‬وصالح‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المذلّة‭ ‬أمام‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويدين‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬مهاجمه‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬بدوره‭ ‬نجاعته‭ ‬التهديفية‭ ‬بعدما‭ ‬صام‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الثانية‭ ‬و55،‭ ‬وأضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬كيم‭ ‬الثالث‭ (‬63‭).‬

وأبقى‭ ‬بطل‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬عند‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وضرب‭ ‬البافاري‭ ‬سريعا‭ ‬وتحديدا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬دقيقتين‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ ‬بسرعة‭ ‬ومرّر‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬كاين‭ ‬المنفرد‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

وكان‭ ‬الضيوف‭ ‬محظوظين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬متأخرين‭ ‬بهدف‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ألغى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬هدفين‭ ‬لكيم‭ (‬25‭) ‬وتوماس‭ ‬مولر‭ (‬45+2‭) ‬بداعي‭ ‬التسلل‭.‬

ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬بايرن‭ ‬طويلا‭ ‬لإراحة‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تخشى‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬جديد‭ ‬يبعده‭ ‬اكثر‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬اللقب،‭ ‬وأضاف‭ ‬كاين‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والـ20‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬معززا‭ ‬صدارته‭ ‬لائحة‭ ‬هدّافي‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬ألكسندر‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬ووصلت‭ ‬الى‭ ‬كيم‭ ‬الذي‭ ‬حوّلها‭ ‬برأسه‭ ‬الى‭ ‬مهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬فتابعها‭ ‬بدوره‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬داخل‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتغارت‭ (‬55‭). ‬وتحوّل‭ ‬كيم،‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا،‭ ‬من‭ ‬ممرّر‭ ‬الى‭ ‬هداف،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬اضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لفريقه،‭ ‬ومرة‭ ‬جديدة‭ ‬كان‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬مصدر‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذه‭ ‬المتقن‭ ‬لركلة‭ ‬ركنية‭ ‬تابعها‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬وارتدت‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬احد‭ ‬مدافعي‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬63‭).‬

وصعد‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كولن‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

وسجّل‭ ‬البديلان‭ ‬النمسوي‭ ‬مايكل‭ ‬غريغوريتش‭ (‬72‭) ‬والمجري‭ ‬رولاند‭ ‬سالاي‭ (‬90+5‭) ‬الهدفين‭.‬

وتقدم‭ ‬فرايبورغ‭ ‬مركزَين‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬هوفنهايم‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬1‭-‬3‭ ‬السبت،‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬كولن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬الخطر‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وكانت‭ ‬لحظة‭ ‬المباراة‭ ‬المفصلية‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬كولن‭ ‬جوليان‭ ‬شابوت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬62‭ ‬اثر‭ ‬نيله‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين،‭ ‬فأتى‭ ‬بعدها‭ ‬بعشر‭ ‬دقائق‭ ‬هدف‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬غريغوريتش‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬كبديل،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬سالاي‭ ‬هدف‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع‭ (‬90+5‭).‬

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