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أرسنال يعود إلى سكة الانتصارات ويستعيد القمة

12/17/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬استغل‭ ‬أرسنال‭ ‬النتيجة‭
‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬مباراة‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بينهما‭ ‬واستعاد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الإمارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬سجل‭ ‬المهاجمان‭ ‬الدوليان‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ (‬53‭) ‬والألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ (‬87‭) ‬الهدفينونهض‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬كبوة‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لأرسنال‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬أداء‭ ‬مذهل‭. ‬من‭ ‬الممتع‭ ‬مشاهدة‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬حققنا‭ ‬بها‭ ‬الفوز‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬الجيد‭ ‬جدا‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نستحق‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭.‬

وكان‭ ‬أرسنال‭ ‬الطرف‭ ‬الأكثر‭ ‬استحواذا‭ ‬وفرصا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬دون‭ ‬فعالية‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬الذي‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬التكتل‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬الهولندي‭ ‬بارت‭ ‬فيربروغن‭ ‬وردوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التسديدات‭ ‬لبوكايو‭ ‬ساكا‭ (‬14‭ ‬و32‭) ‬والقائد‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ (‬15‭ ‬و45‭+‬1‭) ‬والبرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ (‬23‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬أخطر‭ ‬فرصة‭ ‬للضيوف‭ ‬توغل‭ ‬العاجي‭ ‬سيمون‭ ‬إدينغرا‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬وتمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬رائعة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الاسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭.‬

وانتظر‭ ‬أرسنال‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لهز‭ ‬شباك‭ ‬برايتون‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬جيزوس‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬53‭).‬

وأبعد‭ ‬المدافع‭ ‬لويس‭ ‬دانك‭ ‬كرة‭ ‬برأسه‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬اثر‭ ‬رأسية‭ ‬لبن‭ ‬وايت‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬68‭).‬

وتألق‭ ‬فيربروغن‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتسديدة‭ ‬أوديغارد‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ (‬74‭)‬،‭ ‬ورأسية‭ ‬للألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافريتس‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ (‬75‭).‬

وكاد‭ ‬الالماني‭ ‬باسكال‭ ‬غروس‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬للياباني‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ ‬تابعها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ (‬83‭)‬،‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬فيربروغن‭ (‬84‭).‬

ووجه‭ ‬هافيرتس‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لبرايتون‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬اثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬قادها‭ ‬البديل‭ ‬البلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ ‬ومنه‭ ‬الى‭ ‬اوديغارد‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬الى‭ ‬البديل‭ ‬الاخر‭ ‬إيدي‭ ‬نكيتياه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬فهيأها‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬الى‭ ‬الدولي‭ ‬الالماني‭ ‬غير‭ ‬المراقب‭ ‬فتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬فيربروغن‭ (‬87‭).‬

وواصل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬نتائجه‭ ‬الرائعة‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬فيها‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬وخرج‭ ‬منتصرا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وكان‭ ‬برنتفورد‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬كين‭ ‬لويس‭-‬بوتر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرض‭ ‬لضربة‭ ‬قاسية‭ ‬بطرد‭ ‬مدافعه‭ ‬بن‭ ‬مي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬71،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استغله‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬مورينو‭ (‬77‭).‬

وسجل‭ ‬المهاجم‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭.‬

ولحق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بليفربول‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬أرسنال‭ ‬وأكرم‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الغاني‭ ‬محمد‭ ‬قدوس‭ (‬22‭ ‬و32‭) ‬وجاريد‭ ‬بوين‭ (‬74‭) ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬للدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬باكيتا‭.‬


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