أرسنال يعود إلى سكة الانتصارات ويستعيد القمة

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (أ ف ب) استغل أرسنال النتيجة
التي انتهت عليها مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بعد التعادل السلبي بينهما واستعاد المركز الاول بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 يوم أمس في ختام المرحلة السابعة عشرة.
على ملعب «الإمارات» في لندن، سجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيزوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفينونهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم.
وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا في تصريح لشبكة «بي بي سي»: «أداء مذهل. من الممتع مشاهدة ما فعلناه من البداية إلى النهاية والطريقة التي حققنا بها الفوز ضد هذا الفريق الجيد جدا وأضاف «نستحق الفوز بالمباراة.
وكان أرسنال الطرف الأكثر استحواذا وفرصا في الشوط الأول دون فعالية أمام مرمى الضيوف الذي نجحوا في التكتل أمام مرمى الحارس الهولندي بارت فيربروغن وردوا العديد من التسديدات لبوكايو ساكا (14 و32) والقائد النروجي مارتن أوديغارد (15 و45+1) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (23).
في المقابل، كانت أخطر فرصة للضيوف توغل العاجي سيمون إدينغرا من الجهة اليسرى وتمريرة عرضية رائعة تصدى لها الحارس الاسباني دافيد رايا على دفعتين.
وانتظر أرسنال مطلع الشوط الثاني لهز شباك برايتون عبر مهاجمه جيزوس بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية (53).
وأبعد المدافع لويس دانك كرة برأسه من خط المرمى اثر رأسية لبن وايت اثر ركلة ركنية (68).
وتألق فيربروغن في التصدي لتسديدة أوديغارد بعد مجهود فردي رائع (74)، ورأسية للألماني كاي هافريتس من مسافة قريبة فوق المرمى (75).
وكاد الالماني باسكال غروس يدرك التعادل من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للياباني كاورو ميتوما تابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (83)، رد عليه ديكلان رايس بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس فيربروغن (84).
ووجه هافيرتس الضربة القاضية لبرايتون بتسجيله الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة قادها البديل البلجيكي لياندرو تروسار ومنه الى اوديغارد الذي مررها الى البديل الاخر إيدي نكيتياه في منتصف الملعب فهيأها خلف الدفاع الى الدولي الالماني غير المراقب فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يسار فيربروغن (87).
وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الاخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة عندما قلب الطاولة على مضيفه برنتفورد وخرج منتصرا 2-1.
وكان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه كين لويس-بوتر في الدقيقة 45، لكنه تعرض لضربة قاسية بطرد مدافعه بن مي في الدقيقة 71، وهو ما استغله رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري لإدراك التعادل بواسطة الإسباني أليكس مورينو (77).
وسجل المهاجم أولي واتكينز هدف الفوز في الدقيقة 85.
ولحق أستون فيلا بليفربول الى المركز الثاني بفارق نقطة خلف أرسنال وأكرم وست هام وفادة ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الغاني محمد قدوس (22 و32) وجاريد بوين (74) جميعها من تمريرات حاسمة للدولي البرازيلي لوكاس باكيتا.
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