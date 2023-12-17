ليل يفرمل سان جيرمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬فرمل‭ ‬ليل‭ ‬ضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬وبطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أرغمه‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬تواليا‭ ‬والابتعاد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدف‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬لكن‭ ‬ليل‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬البديل‭ ‬الدولي‭ ‬الكندي‭ ‬جوناثان‭ ‬دافيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وعزز‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬صدارته‭ ‬برصيد‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬فابتعد‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬1‭-‬3‭ ‬السبت،‭ ‬وسبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬بدوره‭ ‬امام‭ ‬ليون‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

وكان‭ ‬ليل‭ ‬الاخطر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬وكاد‭ ‬البوسني‭ ‬إيدون‭ ‬جيغروفا‭ ‬يفعلها‭ ‬في‭ ‬فرصتين‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬الاولى‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬14‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬تلاعب‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬مدافع‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬البعيد‭ ‬للحارس‭ ‬الاسباني‭ ‬أرناو‭ ‬تيناس‭ (‬15‭).‬

وسدد‭ ‬وارن‭ ‬زاير‭-‬ايمري‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬35‭).‬

وحصل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬لوكا‭ ‬هرنانديز‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬بافودي‭ ‬دياكيتيه‭ (‬64‭) ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬الاختصاصي‭ ‬مبابي‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬لوكا‭ ‬شوفالييه‭ (‬66‭).‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬المباراة‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الاخيرة‭ ‬أدرك‭ ‬ليل‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬دافيد‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬للبديل‭ ‬الاخر‭ ‬آدم‭ ‬وناس‭.‬

واستغل‭ ‬بريست‭ ‬تعثر‭ ‬ليل‭ ‬ولحق‭ ‬به‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نانت‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وبانتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬رفع‭ ‬بريست‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وهو‭ ‬الرصيد‭ ‬ذاته‭ ‬لليل‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬مني‭ ‬نانت‭ ‬بهزيمة‭ ‬ثانية‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬جوسلان‭ ‬غورفينيك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يواجه‭ ‬الأحد‭ ‬فريق‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الترتيب‭.‬

وكان‭ ‬مدرب‭ ‬بريست‭ ‬إريك‭ ‬روا‭ ‬‮«‬راضياً‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬تحركات‭ ‬عملنا‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭... ‬ماذا‭ ‬بإمكاني‭ ‬أن‭ ‬أضيف؟‭ ‬تهانينا‭ ‬للشبان‭ ‬وسنواصل‭ ‬المضي‭ ‬قدماً”‭.‬

وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬أسباب‭ ‬نجاح‭ ‬بريست،‭ ‬أجاب‭ ‬روا‭ ‬‮«‬نوعية‭ ‬فريقنا‭. ‬لديهم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬الرغبة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتيجة‭ (‬المرجوة‭) ‬معاً‭.‬

في‭ ‬لقاء‭ ‬بدأ‭ ‬بدقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حداداً‭ ‬على‭ ‬مشجع‭ ‬لنانت‭ ‬لقي‭ ‬مصرعه‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬نيس‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬شيئاً‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لينتهي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبريست،‭ ‬إذ‭ ‬افتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬لأوغو‭ ‬مانييتي‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬وتمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬رومان‭ ‬ديل‭ ‬كاستيو‭.‬

واستفاق‭ ‬نانت‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬وكان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة‭ ‬لكوينتان‭ ‬ميرلان‭ ‬لكن‭ ‬الكرة‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬53‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬أحبط‭ ‬بريست‭ ‬عزيمة‭ ‬مضيفه‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬57‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬دي‭ ‬كاستيو‭ ‬وحولها‭ ‬جيريمي‭ ‬لو‭ ‬دوارون‭ ‬برأسه،‭ ‬فأبعدها‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬لتسقط‭ ‬أمام‭ ‬البنيني‭ ‬ستيف‭ ‬مونييه‭ ‬الذي‭ ‬أطلقها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وحاول‭ ‬نانت‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬اللقاء‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬الهولندي‭ ‬ماركو‭ ‬بيزوت‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬رأسية‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ (‬62‭) ‬ثم‭ ‬كرر‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬تسديدة‭ ‬النيجيري‭ ‬موزيس‭ ‬سايمون‭ (‬64‭).‬

وعاند‭ ‬الحظ‭ ‬محمد‭ ‬وحرم‭ ‬نانت‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬اللقاء‭ ‬بعدما‭ ‬ارتدت‭ ‬محاولته‭ ‬الرأسية‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬إثر‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬سايمون‭ (‬72‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬فرص‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬لإلغاء‭ ‬هدف‭ ‬للمضيف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وواصل‭ ‬مرسيليا‭ ‬صحوته‭ ‬بفوز‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬بهدفين‭ ‬للبنمي‭ ‬ميكايل‭ ‬موريو‭ (‬26‭) ‬والمغربي‭ ‬أمين‭ ‬حارث‭ (‬42‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للغابوني‭ ‬جيم‭ ‬أليفيناه‭ (‬58‭).‬

وعزز‭ ‬مرسيليا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭.‬

وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬بفوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوريان‭ ‬بهدفين‭ ‬لديلان‭ ‬باكوا‭ (‬14‭) ‬والمخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬غاميرو‭ (‬49‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للسنغالي‭ ‬بامبا‭ ‬ديانغ‭ (‬53‭).‬

وعاد‭ ‬مونبلييه‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬ومثلها‭ ‬تعادلات‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬متز‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬ماكسيم‭ ‬إستيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬وتعادل‭ ‬تولوز‭ ‬مع‭ ‬رين‭ ‬سلبا‭.‬